Flößerlauf soll Begeisterung wecken

Überrascht wurde sie dann doch von der großen Teilnehmerschar, die sich kurz vor dem Start eingefunden hatte. 51 registrierte Läufer von zwei Jahren bis in das Seniorenalter machten sich auf die Strecken und so manch Elternteil lief in Begleitung anfeuernd am Rande der Strecke einfach mit. "Es ist absichtlich so volkssportlich gehalten, um auch die für das Laufen zu begeistern, die sonst die großen Auftritte scheuen", erklärte Annett Hanke. Dass sie damit in diesem Jahr so ins Schwarze getroffen hatte, freute die Organisatorin des Laufes.

Dauersieger Stefan Smolka hatte auch in diesem Jahr nach sechs Kilometern die Nase vorn. Der achtjährige Niclas Ellinger überquerte als Erster die Ziellinie nach zwei Kilometern und sein sechsjähriger Bruder Lucas war über einen Kilometer der Schnellste.

"Es wird in jedem Fall im nächsten Jahr wieder einen Lauf geben", versprach Annett Hanke schon einmal.