Im Barleber See nicht aufs Podest geschwommen

Magdeburg (MOZ) Seit vielen Jahren zählen Freiwasser-Wettkämpfe zum Repertoire der Schwedter Schwimmer der SSV PCK. Sie haben in den vergangenen Jahren auch schon bewiesen, dass sie dort ähnlich erfolgreich sind wie in der Halle. Diesmal klappte es bei den Deutschen Meisterschaften nicht mit einer Medaille.

Catrin Marschalek (l.) betreute die SSV-PCK-Schwimmerinnen am Barleber See.

Das klar formulierte Ziel der Oderstädter war wieder: mindestens ein Podestplatz! Das sollte nicht gelingen; am knappsten an Bronze fehlten ganze fünf Sekunden - nach den absolvierten zweieinhalb Kilometern im Barleber See wahrlich fast wie ein langer Wimpernschlag.

Zum Team zählten in diesem Jahr sieben bereits erfahrene junge Damen (Alina Leipe, Madeleine Vierkant, Laura Braune, Leonie Karge, Catharina Krüger, Lea Otto und Carolin Methke) und zudem die Jungen Anton Buchholz und Paul Niederberger. Oliver Kalk fiel leider kurzfristig krankheitsbedingt aus, sodass ein Staffelstart für die Jungs unmöglich wurde.

Die Damen vollzogen den Auftakt: In drei Läufen der Jugend sowie zweien der Masters über jeweils 2,5 km wurden die nationalen Meister in den unterschiedlichen Altersklassen gesucht. Die beste Platzierung aus SSV-PCK-Sicht gelang dabei der Potsdamer Sportschülerin Alina Leipe mit Platz 4. Die Holzmedaille war insbesondere deshalb sehr ärgerlich, weil zu Bronze eben nur die erwähnten fünf Sekunden fehlten - die Konkurrentin im selben Lauf kam unmittelbar vor der Schwedtererin ins Ziel.

Eine weitere Top-Ten-Platzierung gelang Carolin Methke. Sie erschwamm sich Platz 8 bei den Masters der AK 25. In teilweise sehr großen Teilnehmerfeldern erreichten die anderen jungen Damen die Plätze 11 und 25 (Braune und Karge/Jahrgang 2003), 32 und 33 (Vierkant und Otto/2002) sowie 18 (Krüger/2001).

Anton Buchholz schwamm im Anschluss in knapp 37 Minuten auf den 20. Rang, Vereinskamerad Paul Niederberger musste witterungsbedingt leider aufgeben.

Neben den Einzelwettkämpfen waren die Schwedter auch wieder in zwei Staffeln am Start. Nach den Erfolgen der Vorjahre wollte man unbedingt wieder aufs Treppchen schwimmen. Aus diesem Vorhaben wurde nichts - die Plätze 8 und 16 konnten sich aber durchaus sehen lassen.

Der Dank der Aktiven für die Unterstützung vor Ort galt den mitgereisten Eltern und Trainerin Catrin Marschalek.

Den Saisonabschluss bilden für einige Aktive nun noch Wettkämpfe in Potsdam und das Straußseeschwimmen in Strausberg. Für einige der Schwedter Sportschüler geht es in wenigen Tagen noch zu einem Auswahlwettkampf ins russische Brest.