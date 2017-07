Leben mit Schwalbe & Co.

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1586989/

Der 65-Jährige wollte den Ranchern eigentlich bloß Gelegenheit geben, den Nestbau eines Schwalbenpärchens an seinem Stall zu beobachten. Eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter endete mit der Anmerkung: "Sie müssen sich aber beeilen, die sind schnell." Schnell waren dann auch die beiden Naturschützer von der Naturwacht Schlaubetal mit Sitz in Weichensdorf. Schon am nächsten Morgen standen Torsten Spitz (50) und Nico Brunkow (40) auf dem Jurkschen Hof und waren mehr als interessiert.

Für den Rentner, der mit seiner Ehefrau Marlies (63) vor fast zehn Jahren den Vierseitenhof in Groß Briesen gekauft hatte, entwickelte sich diese Begegnung zu einer ornitologischen Lehrstunde der Extraklasse. Ihm war bisher nicht bewusst, welche Artenvielfalt sein grünes Grundstück beherbergt. Die beiden Experten entdeckten in kürzester Zeit eine Vielzahl gefiederter Hofbesucher. "Sie haben hier ein ökologisches Paradies", unterstrich Torsten Spitz seine Freude, "hier ist die Welt noch in Ordnung." Gerade hatte er in der hohen Lärche einen Bluthänfling ausgemacht. Beim Blick durch ihre Feldstecher nannten die beiden Rancher binnen kürzester Zeit Namen wie Grünfink, Girlitz, Hausrotschwanz, Feldlerche, Goldammer und andere.

Natürlich hatte das Ehepaar Jurk in den vergangenen Jahren selbst schon einige Vogelarten entdeckt, wusste beispielsweise, dass neben den zahlreichen Mehl- und Rauchschwalben auch schon ein Feldsperling in einem Nistkasten am ehemaligen Schweinestall und im Stall der Hausrotschwanz gebrütet haben. Ein Rotmilanpärchen baut seit Jahren nicht weit von der Scheune am Waldrand seinen Horst für die Aufzucht der Jungen und schwebt auf der Suche nach Beute immer wieder elegant über den Hof. Abends bei einsetzender Dämmerung beobachten die Eheleute, die wegen der Liebe zu Brandenburg aus der Nähe von Düsseldorf hierher gezogen sind, gerne die Fledermäuse, die über dem Areal im Kunstflug ihr Nachtmahl sammeln. Sie lassen sich jedes Jahr gerne als Untermieter in der großen Scheune nieder.

Die Naturwacht gehört zur StiftungNaturSchutzFonds Brandenburg. Ihre Mitarbeiter sehen sich als "Mittler zwischen Natur und Mensch" und wollen "mit Anwohnern, Landnutzern und Naturschützern an einem Strang ziehen", wie es auf der Homepage der Stiftung heißt. Torsten Spitz und Nico Brunkow träumen beispielsweise davon, mehr Informationen über die Vogelarten in ihrem Wirkungskreis zu erhalten, vor allem auch von den Bewohnern der Dörfer. Auf Nachrichten auf dem Anrufbeantworter (Telefon 033673 55097) oder per Email an schlaubetal@naturwacht.de werde gerne und schnell reagiert.