Hamburg (dpa) Zum Auftakt des G20-Gipfels in Hamburg ist die Lage am Freitagmorgen erneut eskaliert. Die Bundespolizei teilte im Internetdienst Twitter mit, dass ein Bundespolizeirevier im Stadtteil Altona angegriffen worden sei. Drei Streifenwagen wurden am dortigen Bahnhof nach Angaben eines Sprechers beschädigt. Die Scheiben von zwei Fahrzeugen seien eingeschlagen worden. Auf einen Streifenwagen sei eine Brandflasche geworfen worden, er habe aber kein Feuer gefangen. Zunächst hatte die Bundespolizei berichtet, mutmaßliche G20-Gegner hätten Streifenwagen in Brand gesetzt.

Über dem Westen Hamburg hing eine schwarze Rauchwolke, wie auf Fotos zu sehen ist. An mehreren Ecken der Stadt wurden Autos angezündet. Nach Polizeiinformationen gab es in der Hamburger Innenstadt Blockaden mehrerer Straßenkreuzungen. Die Demonstranten wurden aufgefordert, sich friedlich zu entfernen.

Zugleich starteten an verschiedenen Orten der Stadt Hunderte Demonstranten, um in die Hochsicherheitszone um den Tagungsort der Staats- und Regierungschefs vorzudringen und den Ablauf des Gipfels zu stören. In Gruppen versammelten sie sich an den Landungsbrücken am Elbufer und am Verkehrsknotenpunkt Berliner Tor. Es kam zu Auseinandersetzungen mit der Polizei.

Demonstranten haben am Freitagmorgen einen wichtigen Knotenpunkt im Hafen blockiert. Lastwagen stauten sich auf einer Zufahrt zur Köhlbrandbrücke, die die Elbinsel Wilhelmsburg mit der Autobahn 7 verbindet. Mehrere Dutzend Demonstranten schlängelten sich durch die Lkw-Schlangen. Bengalische Feuer wurden gezündet. Das Bündnis "...ums Ganze!" aus linksradikalen und kommunistischen Gruppen hatte zur Blockade der Hafen-Logistik aufgerufen.

An den Landungsbrücken setzten sich mehr als 1000 weiß und lila gekleidete Menschen in Bewegung. Viele skandierten: "Haut ab, haut ab." Die Polizei ging nach Augenzeugenberichten mit Schlagstöcken gegen Teilnehmer vor. Am Berliner Tor liefen mehr als 200 Teilnehmer los, es kam zu Rangeleien zwischen Demonstranten und der Polizei. Ein Polizeisprecher bezeichnete die Lage als "sehr dynamisch". Polizeihubschrauber kreisten über der Stadt.

In der Nähe der Hauptkirche St. Michael hat die Polizei eine Gruppe Demonstranten eingekesselt. Es sind rund 200 Menschen, die zur Gruppe "Block G20 - Colour the red zone" gehören. Deren Ziel ist es, Zufahrtstraßen zum Gipfel zu blockieren und in die Sicherheitszone rund um den Gipfelort in den Messehallen zu kommen. Die Gruppe kündigte einen "massenhaften, öffentlich angekündigten Regelübertritt" an: "Unsere Aktionen sind ein gerechtfertigtes Mittel des massenhaften widerständigen Ungehorsams." Die Gruppierung hat auch für 15.00 Uhr einen Treffpunkt angemeldet.

"Unser Ziel ist es, erstmal in die blaue Zone zu kommen bis hin zur roten Zone, sagte der Koordinator der globalisierungskritischen Organisation Attac, Christian Blank. "Die wollen wir getreu dem Motto "Colour the red zone" mit unseren Farben verschönern. Wir wollen heute unser Zeichen setzen, wir wollen heute unsere Inhalte an den Mann und die Frau bringen."