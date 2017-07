Lebhafte Kampfansage

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1586996/

Andreas Büttner (M.) nimmt aus der Hand von Heiko Poppe (r.), Kreisgeschäftsführer der Uckermark-Linken, nach seiner Nominierung zum Direktkandidaten der Partei im Wahlkreis 57 einen Blumenstrauß in Empfang.

Andreas Büttner (M.) nimmt aus der Hand von Heiko Poppe (r.), Kreisgeschäftsführer der Uckermark-Linken, nach seiner Nominierung zum Direktkandidaten der Partei im Wahlkreis 57 einen Blumenstrauß in Empfang. © MOZ/Oliver Schwers

Eigentlich sollte die Nachnominierung von Büttner nach dem krankheitsbedingten Ausfall von Ralf Kaiser schnell über die Bühne gehen. Doch stattdessen lieferten sich die linken Basisgruppen aus den Kreisen Uckermark und Barnim eine regelrechte Wahlschlacht. Überraschend stellte sich Peter Höppner aus Mescherin als Kandidat selbst zur Wahl. Und aus Wandlitz meldete sich plötzlich Niels Neudeck. Den Vertretern der Kreisvorstände war die Überrumpelung deutlich anzusehen, hatten sie doch noch vor wenigen Tagen Mühe gehabt, auf die Schnelle überhaupt jemanden zu finden.

Sie schafften es im zweiten Anlauf, den Newcomer der Linken, Andreas Büttner, zu überreden. Der frühere FDP-Fraktionsvorsitzende im Brandenburger Landtag war vor zwei Jahren zu den Linken gewechselt. Aufgrund dieser nicht ganz alltäglichen Biografie hatten sich die Linken zunächst mit ihm geeinigt, dass er nicht gleich für ein Mandat antritt. Auch er selbst wollte sich lieber in Zurückhaltung üben und auf lokaler Ebene in seiner Wahlheimat Templin arbeiten.

Jetzt ist alles anders. "Ich trete nicht für Platz ein, sondern für Sieg", so seine kampflustige Parole. Er wurde mehrfach gefragt, ob er sich eine Bundestagswahlkandidatur zutrauen würde. Als schließlich auch seine Frau den Daumen hob, willigte der politikerfahrene Büttner, der momentan als Polizeibeamter in Berlin-Spandau arbeitet, doch ein.

So ganz einfach wollten es ihm die Genossen zwischen Wandlitz und Mescherin aber dann doch nicht machen. Um deutlich zu zeigen, dass noch andere Mitglieder das Zeug dazu hätten, warf Peter Höppner seinen Hut in den Ring. Bekannt ist er vor allem als Lokalpolitiker und Organisator der früheren Maifeier an der Oder.

Der 48-jährige Niels Neudeck aus Wandlitz zeigt sich ebenso bereit für eine Kandidatur. Er ist Künstler und besucht mit einem Mitmachtheater Kitas in ganz Deutschland. Neudeck hat eine SPD-Karriere hinter sich, war sogar Wahlkampfmitarbeiter eines Abgeordneten und Stadtrat in Weimar. Als überzeugter Pazifist und enttäuschter Sozialdemokrat habe er sich daraufhin den Linken angeschlossen.

In der folgenden recht heftigen Auseinandersetzung der 80 Linken in der Mensa der Angermünder Ehm Welk-Schule um Kandidatenvorstellung und Wahlinhalte musste schließlich die Diskussion abgebrochen werden, um überhaupt zur Wahl zu gelangen. Erwartungsgemäß setzte sich der im Barnim und in der Uckermark schon recht bekannte Andreas Büttner mit 64 Stimmen durch.

Seinen Wandel in der Parteizugehörigkeit begründet er mit dem Satz: "Es hat viele Umwege gegeben, jetzt bin ich angekommen." Seine politischen Auffassungen hätten sich auch durch persönliche Erlebnisse verändert. "Wir brauchen jemanden, der unser Programm glaubwürdig vertreten kann und dem politischen Gegner Paroli bietet", so Axel Krumrey, Kreistagsabgeordneter der Uckermark-Linken. "Er ist bekannt wie ein bunter Hund", so Sabine Stüber, frühere Bundestagsabgeordnete der Linken im Wahlkreis. "Es muss endlich jemand lautstark die Interessen von Uckermark und Barnim im Bundestag vertreten." Und die Landtagsabgeordnete Margitta Mächtig bescheinigt Büttner, schon zu FDP-Zeit eine linke Bildungspolitik vertreten zu haben.

Kritische Anmerkungen von Mitgliedern gab es zu seiner noch früheren Mitgliedschaft bei der Jungen Union und zu Gerüchten um eine angebliche Auseinandersetzung mit der FDP wegen finanzieller Unklarheiten. Letzteres sei ihm nicht bekannt, so Büttner. Er habe aber von den Gerüchten gehört.