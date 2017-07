Batteriebetriebenes Holzfahrrad kommt ins Museum

artikel-ansicht/dg/0/

"Wir präsentieren das erste Wood-E-Bike im Zukunftslabor, das im Dachgeschoss unserer Einrichtung zu finden ist", sagt die Museumsleiterin Birgit Klitzke, für die sich mit der Dauerleihgabe durch die HNE gleich mehrere Kreise schließen. Zum Ersten sei das Holzfahrrad mit Elektroantrieb durch eine Hochschule konzipiert worden, die sich als Nachfolgerin der Höheren Forstlehranstalt begreife, an der nach dem Umzug der 1821 gegründeten Forstakademie von Berlin nach Neustadt Eberswalde am 1. Mai 1830 der praxisorientierte wissenschaftliche Unterricht begonnen habe. Dieser Historie werde in der im Mai 2017 eröffneten neuen Dauerausstellung im Museum viel Platz eingeräumt. Zum Zweiten sei auch das vor 200 Jahren durch den Karlsruher Forstbeamten Karl Freiherr von Drais zum Patent angemeldete erste Fahrrad, besser Laufrad, aus Holz gewesen. Und zum Dritten sei das gesamte Zukunftslabor wie die Hochschule auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. "Auch deshalb passt das Wood-E-Bike prima hierher", erklärt Birgit Klitzke, die zur Übergabe Anja Kampe, die gerade ihre Masterarbeit schreibt, und den Diplom-Ingenieur Moritz Sanne begrüßen konnte. Beide haben an der HNE Holzingenieurswesen studiert und arbeiten in dem Projekt unter Leitung von Prof. Alexander Pfriem mit, in dem das batteriebetriebene Holzfahrrad mit Partnern aus der Wirtschaft zur Produktionsreife geführt wurde.

Der damalige Geschäftsführer der Firma System 180 GmbH , Matthias Broda, habe inzwischen in Buckow, Märkische Schweiz, ein Fahrradgeschäft eröffnet und einen Online-Handel hochgezogen, berichtet Moritz Sanne. Dort würden auch die Wood-E-Bikes angeboten - für um die 4000 Euro pro Rad. "Meines Wissens sind deutschlandweit zwölf dieser Fahrzeuge im Einsatz. Und nach Österreich wurde eines verkauft", fügt der Projektmitarbeiter hinzu.

Für das Museum, das in seiner Dauerausstellung mehr als 1000 Exponate zeigt, ist das Wood-E-Bike ein Beleg dafür, dass sich die Sammlung ständig weiterentwickelt. "Auch deshalb lohnt sich ein Besuch bei uns - auch und gerade in den Sommerferien", sagt Birgit Klitzke.