Seefeld (MOZ) Der Zuzug nach Werneuchen hält an - neue Wohnungen werden gebraucht: Die Tamax GE Barnim GmbH mit Sitz in Berlin will deshalb an der Krummenseer Chaussee in Seefeld ein Wohngebiet entwickeln. Vorgesehen sei die Errichtung von 23 Einfamilien-, Doppel- sowie Reihenhäusern, heißt es vom Unternehmen.