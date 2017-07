artikel-ansicht/dg/0/

Freienhagen (OGA) Auf direktem Weg von Freienhagen nach Malz, das ist schon lange nicht mehr möglich. Denn auf den knapp fünf Kilometern Länge reiht sich tatsächlich nur noch Schlagloch an Schlagloch. Dennoch hoffen die Freienhagener, dass sie in absehbarer Zeit wieder auf kurzem Weg nach Malz fahren können.

artikel-ansicht/dg/0/1/1587003/

Dass der Malzer Weg in Freienhagen ausgebaut wird, das ist längst beschlossene Sache, wie der Chef des Ortsbeirates, Roland Simon, im Verlauf der jüngsten Sitzung die Einwohner informieren konnte. Wie eben auch für die Straße "Zum Friedhof" hat die Stadt Liebenwalde das dafür notwendige Geld in den Haushalt bereits eingestellt. Dieses Jahr sollen die notwendigen Planungen für den Bau erstellt werden, im kommenden Jahr dann Hand angelegt werden, um die Straße zu befestigen. So weit, so gut. Doch betrifft das eben nur das Teilstück ab der Dorfstraße bis zum Waldrand. Denn dort endet die Gemarkung Liebenwalde und beginnt sozusagen das Oranienburger Hoheitsgebiet, zu dem Malz als Ortsteil gehört.

In den zurückliegenden Jahren hatten sich Nutzer der Abkürzungsstrecke Richtung Oranienburg immer wieder über den schlechten Zustand beschwert. Der Asphalt war an vielen Stellen zerbröselt. In der Folge hatten sich Schlaglöcher gebildet, die schon kurze Zeit, nachdem sie mit Recyclingmaterial verfüllt worden waren, wieder ausgewaschen wurden. Hinzu kam, dass Umweltsünder die Situation nutzen, um in den Mulden Baumaterial und anderen Schutt zu entsorgen, was die Befahrbarkeit der Straße noch zusätzlich erschwerte. Die logische Schlussfolgerung war schließlich die Sperrung des Weges für Motorräder und Autos.

Doch nun scheint eine Lösung in Sicht. Oranienburg wird den Weg wieder herrichten. Einen grundhaften Ausbau wird es nicht geben: Zu teuer für einen Weg, der nach Einschätzung der Stadt von untergeordneter Bedeutung ist, weil zu wenige ihn tatsächlich brauchen. Dennoch macht die Stadt rund 36 000 Euro locker, damit die Strecke wieder nutzbar ist. Das vorhandene Straßenmaterial wird komplett aufgenommen, aufgearbeitet, verdichtet und schließlich wieder eingebaut. Die unbefestigte Schicht wird im sogenannten Dachprofil aufgetragen, damit das Regenwasser zu den Rändern hin ablaufen kann.

Als möglicher Termin, an dem die Durchfahrt-verboten-Schilder wieder abgenommen werden, steht das Ende des laufenden Monats, so die Informationen aus der Pressestelle der Oranienburger Stadtverwaltung.

Hoffen können auch die Anwohner der Großsiedlung, die nach wie vor über erhebliche Staubbelastungen durch den Straßenbelag klagen. In Gesprächen wollen Anwohner und die Liebenwalder Verwaltung besprechen, wie das Problem aus der Welt geschafft werden kann. Alle bisherigen Versuche brachten noch keine Besserung.