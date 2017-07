Brückenbau startet am 7. August

artikel-ansicht/dg/0/

Während eines Treffens, an dem zu Wochenbeginn sowohl Bernauer als auch Panketaler Mitarbeiter der Verwaltungen teilnahmen, bei dem aber auch weitere Beteiligte gehört wurden, kam dieser Termin auf den Tisch. Hintergrund ist, so Projektleiterin Caroline Lucke von der Deutsche Bahn Netz AG, dass das Errichten einer Kabelbrücke, die Landesstraße 213 war dafür Anfang Juni gesperrt worden, scheiterte. „Der Baugrund vor Ort ist so schwierig, dass das Vorhaben nicht realisiert werden konnte“, berichtet die Projektleiterin. Durch das Rütteln sei ein Riss zwischen den Fernbahngleisen, die über die Brücke führen, entstanden. Bereits gesetzte Stahlbohlen wurden daraufhin laut Lucke wieder

entfernt.

Nun müssen bis zu 22 Meter lange Spundbohlen in das Erdreich gerammt werden. Die lockeren Sande böten sonst keinen Halt. „Wir müssen nun abwarten, ob die Sperrung genehmigt wird. Mitte nächster Woche, hoffe ich, können wir auch alle Betroffenen informieren“, macht Lucke klar. Bis dahin sollen alle Bedenken ausgeräumt sein.

Insgesamt 13 Bauwerke will die Bahn AG zwischen Buch und Bernau erneuern. Elf Millionen Euro teuer ist allein dieses Projekt. „Die Lebensdauer der hundert Jahre alten Brücken ist erreicht. Die Zustandskategorie 4 besagt, dass Instandsetzung keine Chance mehr hat“, weiß die Fachfrau zu berichten. Die Brücken über die Zepernicker Chaussee werden auch im Niveau angehoben.

Für weitere Bauvorhaben liegen aktuell die Planungsunterlagen aus. Noch bis zum 11. Juli können im Panketaler Amtshaus unter anderem die Unterlagen für die Eisenbahnbrücken über die Schönerlinder Straße, die Schönower Straße, den Feldweg II und die Wiltbergstraße angeschaut werden. Einwendungen sind schriftlich vorzubringen.

Das Projekt Schönower Straße hat für die Panketaler Verkehrsflüsse eine entscheidende Bedeutung. 2018/2019 soll der Baubeginn sein. Dann will die Deutsche Bahn Netz AG die Eisenbahnbrücke über die Schönower Straße in Zepernick durch einen Neubau ersetzen. Das Zehn-Millionen-Euro-Projekt gehört ebenso zu den Neubauten für die alten Brückenbauwerke zwischen Wiltbergstraße in Buch bis Weißenseer Straße in Bernau.

Nun aber müssen sich die Verkehrsteilnehmer und Anlieger zunächst einmal auf den Bau an der Zepernicker Chaussee einstellen. Ein Jahr lang sollen die Arbeiten voraussichtlich dauern. Schon jetzt stehen nur noch Provisorien an der Stelle, die das marode alte Bauwerk stabilisieren. Was während der Bauarbeiten noch an Schwierigkeiten auftreten kann, ist ungewiss. Wie die erste Sperrung zeigte, ist da einiges möglich. Die Umfahrungen werden wie Anfang Juni ausgewiesen. Noch stehen die Umleitungsschilder in Schwanebeck, Zepernick und Bernau. Für Schulkinder gibt es dann ebenso weitere Wege.