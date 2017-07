Fahrplan zur Eingemeindung steht

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Mit dem fertigen Entwurf des Eingliederungsvertrages, Angeboten zur Übernahme von Personal und dem klaren Ziel 1. Januar 2018 geht Schwedt am kommenden Montag in die zweite Verhandlungsrunde zur Eingemeindung von Schöneberg, diesmal bei Amtsdirektor Detlef Krause.

Der Ort Stützkow gehört zur Gemeinde Schöneberg, die aus dem Amt Oder-Welse in die Stadt Schwedt wechseln will. © MOZ/Oliver Voigt

Der Eingemeindung von Schöneberg zum 1. Januar 2018 steht nach Ansicht des Schwedter Rathauses nichts im Weg. Nach dem ersten Treffen der Verhandlungspartner im Juni im Schwedter Rathaus ist am Montag Verhandlungsrunde zwei in der Amtsverwaltung in Pinnow angesetzt. Die Vertreter der Gemeinde Schöneberg und der Stadt Schwedt kommen nicht mit leeren Händen. Der Entwurf des Eingliederungsvertrages ist fertig. Der Fahrplan für die Eingemeindung steht auch. Schwedt hält den 1. Januar 2018 nach wie vor für machbar. Aber es ist eine enge Terminkette.

In den Schöneberger Ortsteilen müssen bis dahin die Bürgerversammlungen zur Vorstellung und Erläuterung der Eingemeindung stattfinden. Stadtverordnetenversammlung und Gemeinde müssen danach den Vertrag absegnen. Anschließend bekommt das Innenministerium die Angelegenheit zur Prüfung und Entscheidung.

Offen ist nach Ansicht des Schwedter Bürgermeisters Jürgen Polzehl jetzt lediglich noch die Frage, wie das Amt Oder-Welse nach dem Austritt von Schöneberg aus dem Amt und dem damit verbundenen Wegfall der Amtsumlage von rund 400 000 Euro künftig entlastet werden kann, sodass es weiterhin bestehen kann.

Rechnerisch würde Schwedt acht Mitarbeiter der Amtsverwaltung übernehmen müssen. Dazu ist Schwedt auch bereit. Amtsdirektor Detlef Krause hat jedoch Bedenken, dass er sein Amt dann nicht mehr verwalten kann. "Diese Frage müssen unsere beiden Verwaltungen klären. Wir haben dafür Angebote in der Tasche und denken, dass das Problem lösbar ist", zeigte sich Jürgen Polzehl im Vorfeld der Verhandlungsrunde optimistisch.

Zum Eingliederungsvertrag herrscht zwischen der Gemeindevertretung von Schöneberg und der Stadt Schwedt bereits Einigkeit. Wenn es auch von der Amtsverwaltung keinen Einspruch mehr gibt, kann der Vertrag in den Bürgerversammlungen in allen drei Ortsteilen vorgestellt werden. Aufgenommen sind die gewünschten Investitionen in den Ortsteilen in einer Prioritätenliste.Dazu zählen bekannte Vorhaben wie die Sanierung der Straße und des Kulturhauses in Schöneberg, die Sanierung des Gutshauses Felchow, eine Verkehrsberuhigung am Ortseingang von Flemsdorf und die Erhaltung der Fußgängerbrücke in Stützkow. Geregelt wird, dass Schwedt die Schulden von Schöneberg übernimmt, die niedrigere Hundesteuer und Friedhofsgebühren in den Ortsteilen für fünf Jahre beibehält und der Schulbezirk Pinnow weiter gilt.

Die Wohnungen der Gemeinde sollen saniert und in den Bestand der Schwedter Wohnungsgesellschaft übernommen werden. Neu geregelt werden regelmäßige Bürgersprechstunden in den Ortsteilen und die Aufnahme von drei Gemeindevertretern in die Stadtverordnetenversammlung bis zur nächsten Kommunalwahl 2019.

Gespannt sind die Schöneberger, wie sich ihre Amtsverwaltung in den Verhandlungen am Montag verhält; ob Amtsdirektor Detlef Krause ihren Wechselwunsch nach Schwedt umsetzt, oder, wie bereits in nichtöffentlichen Sitzungen angedroht, möglichst lange hinauszögert.