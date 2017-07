artikel-ansicht/dg/0/

Peking (dpa) Nach schweren Unwettern und Überschwemmungen in Zentral- und Südchina ist die Zahl der Todesopfer weiter gestiegen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Freitag berichtete, kamen nach heftigen Regenfällen in Ningxiang, einem Kreis in der südchinesischen Provinz Hunan, 44 Menschen ums Leben oder wurden vermisst. Häuser von mehr als der Hälfte der 815 000 Bewohner wurden demnach beschädigt oder zerstört.