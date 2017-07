Mini-EM der Fußball-Frauen

artikel-ansicht/dg/0/

Storkow (MOZ) Das vom Storkower SC und Heideseer SV Fortuna organisierte Mini-EM-Turnier der Frauen wird am Sonnabend, ab 10 Uhr, nur mit zwölf anstatt der 16 vorgesehen Teams stattfinden. "Nach den beiden Absagen in der Vorwoche haben jetzt kurzfristig noch mal zwei Mannschaften abgesagt. Trotz größter Bemühungen haben wir keinen Ersatz finden können. Das ist schade", bedauert Mitorganisatorin Ilona Hummel vom Storkower SC.

artikel-ansicht/dg/0/1/1587009/

Trotzdem soll das Turnier einen kleinen Vorgeschmack auf die Fußball-Europameisterschaft der Frauen vom 16. Juli bis 6.August in den Niederlanden liefern. Mal sehen, ob es ein Orakel für den späteren Europameister wird - auch wenn Belgien, England, Österreich und die Schweiz fehlen in der Storchenstadt nicht dabei sein werden.

Wie in den Niederlanden wird auch in Storkow in vier Gruppen gespielt, allerdings jeweils nur mit drei Teams. Im Vorfeld wurde jedem Team eine Nationalmannschaft zugelost - und die Frauen haben ihr entsprechendes Trikot selbst gestaltet. Die Storkowerinnen werden als Dänemark in der Gruppe A auflaufen, der Heideseer SV als Deutschland in Gruppe B. Der SV Tauche agiert als Niederlande (Gruppe A), der SV Woltersdorf als Russland (Gruppe B), der 1.FC Frankfurt als Island (Gruppe C) und der FV Erkner als Spanien (GruppeD). Das Eröffnungsspiel bestreiten wie bei der EM die Niederlande und Norwegen, also in Storkow der SV Tauche und die TSG Rot-Weiß Fredersdorf-Vogelsdorf.

Gespielt wird auf verkleinertem Großfeld (zwischen den Strafräumen) parallel auf zwei Plätzen jeweils 20 Minuten in der Vorrunde, in den Platzierungsspielen um die Ränge 9 bis 12 sowie im kleinen Finale und im Endspiel. In den Viertel- und Halbfinals sind es 15 Minuten.

Von der neuen Storkower Softline-Arena (Umkleide, Dusche) marschieren die Teams gemeinsam ab 9.15 Uhr Richtung Sportplatz, wo eine Viertelstunde später die Mini-EM feierlich eröffnet werden soll.

Mini-EM der Frauen am Sonnabend in Storkow

Gruppe A

NiederlandeSV Tauche

NorwegenTSG Fredersdorf-Vogelsdorf

DänemarkStorkower SC

Gruppe B

DeutschlandHeideseer SV Fortuna

SchwedenFSV Forst Borgsdorf

RusslandSV Woltersdorf

Gruppe C

FrankreichSparta Lichtenberg

Island1. FC Frankfurt

ItalienReichenberger SV

Gruppe D

SchottlandSV Zernsdorf

SpanienFV Erkner

PortugalSG Gießmannsdorf