Musikschüler geben Konzert

Brieskow-Finkenheerd (MOZ) Mehrere Schüler der Musikschulen in Frankfurt (Oder) und Eisenhüttenstadt aus dem Pfarrsprengel Brieskow-Finkenheerd/Ziltendorf kommen an diesem Sonnabend zu einem traditionellen Vorspiel in der Martin-Luther-Kirche in Brieskow-Finkenheerd zusammen. Das öffentliche Konzert der jungen Musiker unter der Leitung von Dieter Siebke und Wilfried Brummack beginnt am späten Nachmittag um 17 Uhr.