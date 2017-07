Kunstradfahrerinnen holen vier Trophäen

artikel-ansicht/dg/0/

Bei der 3. und letzten Pokalrunde in Werder waren alle elf Kunstrad-Vereine aus Berlin und Brandenburg vertreten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erreichten dabei wieder viele neue persönliche Bestleistungen verzeichnet werden. Nach diesem Wettkampf wurden die besten zwei Ergebnisse der Pokalrunden addiert und somit die Platzierungen in den einzelnen Gruppen festgelegt. Die SG Rauen war mit 15Kunstradfahrerinnen vertreten, der KRTC Fürstenwalde mit sieben, aufgeteilt in Kunst- und Einradfahren.

Bei den Jüngsten - Schülerinnen U9 - kämpften neun Mädchen um die besten Plätze. Lisbeth Richter von der SG Rauen wurde Sechste. In der Gesamtwertung erreichte sie Platz 4.

Eine Altersklasse höher, Schülerinnen U11, ist die Starterzahl ähnlich hoch. Die SG Rauen stellt vier Mädchen in der Gruppe auf. Es wurden von fast allen Sportlerinnen Bestleistungen ausgefahren.

Yasmin Keller zeigte ihre Kür sehr konzentriert und fehlerfrei vor, konnte ihre Vereinskameradin überholen und wurde bei der 3. Runde Dritte (41,19 ausgefahrene Punkte). Mit 40,72 Zählern kam gleich dahinter Helene Giebler. In der Gesamtwertung tauschten die beiden Vereinskameradinnen wieder die Plätze - Helene holte sich den Bronze-Pokal (78,78 erreichte Punkte). Mit nur 0,18 Zählern weniger kam Yasmin Keller auf Platz 4. Bei der 3. Runde wurde Sara Rochow Sechste und in der Gesamtwertung Siebte. Leonie Schoppe erreichte Platz 9 und Gesamtrang 10.

14 Schülerinnen lieferten sich in der U-13Gruppe ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Joline Bretsch von der SG Rauen zeigte ihre erlernten Übungen auf dem Kunstrad wieder fehlerfrei. Die neue Bestleistung von 56,60 Punkten hieß am Ende Platz 1. Und sie holte sich in der Gesamtwertung den Landespokal (110,30).

Tessa Schönherr erreichte bei der 3. Runde den sechsten Platz und in der Gesamtwertung mit 88,40 Zählern Rang 4. Anne Thiel wurde jeweils Siebte. Matilda Richter erreichte Platz14, verbesserte sich aber in der Endwertung auf Rang 13 (45,57).

In dieser Startergruppe waren für Fürstenwalde Alexa Sherstobitov und Pia Kakuschke unterwegs. Alexa konnte ihre Kür diesmal fast fehlerfrei präsentieren - und das hat sich ausgezahlt. Die Kampfgerichte gaben ihr nur wenige Punktabzüge und sie konnte sich zum ersten Mal in diesem Jahr über einen Platz auf dem Treppchen freuen. Sie wurde mit 47,25 Punkten Dritte in der aktuellen Runde und verbesserte sich damit im Gesamtpokal auf den fünften Platz. Für Pia Kakuschke war diese Pokalrunde erst der dritte Wettkampf. Als Neueinsteigerin konnte sie noch nicht mit großem Schwierigkeitsgrad der Kür aufwarten. Was sie zeigte, war aber sehr gut. Mit 27,40 Punkten wurde sie Zwölfte und Gesamt-14.

Unter den zehn Mädchen der Gruppe Einer Schülerinnen U15 sin von der SG Rauen Josephie Krause, Anne Meißner, Nora Sommer und Isabelle Keller dabei. Letztere zeigte ihr schweres Programm sauber und konzentriert vor. Sie steigerte ihre Bestmarke um drei Zähler und gewann (67,83 ausgefahrene Punkte). Damit vergrößerte Isabelle ihren Vorsprung in der Gesamtwertung und holte sich den Landespokal (131,33 Punkte).

Die Plätze 7, 8 und 9 gingen an Josephie Krause, Anne Meißner und Nora Sommer im letzten Wettbewerb. Im Gesamtergebnis konnte sich Josephie auf den fünften Platz vorarbeiten (95,54). Anne Meißner wurde Achte (90,09 ) direkt vor Nora Sommer (86,62).

Die Juniorinnen (14 bis 18 Jahre) bilden die leistungsstärkste Gruppe. Hier kämpfen 14 Sportlerinnen. Julia Bunke von der SG Rauen wurde Sechste. In der Gesamtwertung verbesserte sie sich um einen Rang und wurde Fünfte (199,98).

In der größten Gruppe Einer Kunstradfahren Juniorinnen gehört Hanna Gühmann vom KRTC Fürstenwalde zu den weniger erfahrenen Sportlerinnen. Ihre Kür zeigte sie aber auch diesmal konzentriert und sauber, erreichte mit nur wenigen Haltungsabwertungen eine neue persönliche Bestleistung von 54,11 Punkten. Damit wurde sie jeweils 13.

Maxi Berger von der SG Rauen startet in der Gruppe der Einer Frauen. Sie blieb an diesem Wettkampftag ganz knapp unter ihrer Bestmarke, holte sich den dritten Platz. In der Endwertung sicherte sie den Bronze-Pokal.

Im Zweier Kunstradfahren der Schülerinnen gingen zum Abschluss nur zwei Paare an den Start. Anne Meißner und Isabelle Keller von der SG Rauen verbesserten mit ihrer synchron gefahrenen Kür ihre Bestmarke und gewannen mit einem großen Vorsprung. In der Endwertung siegten sie mit 30 Punkten Vorsprung und holten den Landespokal (103,04).

Im Zweier Kunstfahren der Juniorinnen zeigten Hanna Gühmann und Leila Büscher ihre Kür zwar nicht fehlerfrei, ließen sich den ersten Platz aber nicht mehr streitig machen. Mit 37,60 Punkten gewannen sie die letzte Runde und sicherten sich damit auch den Gesamtpokal (81,15).

In der Gruppe Vierer Einradfahren Schülerinnen gingen wieder drei Mannschaften an den Start. Von der SG Rauen waren Anish Tettenborn, Tessa Schönherr, Isabelle Keller und Anne Thiel dabei. Sie zeigten sich an von ihrer besten Seite, fuhren ihre Übungen sehr synchron und fast fehlerfrei vor - Bestleistung (54,70). Bei der Pokalrunde und in der Endwertung belegten die vier Mädchen den zweiten Platz (103,92 erreichte Gesamtpunkte).

Die Einradfahrerinnen des Elite-Quartetts aus Fürstenwalde waren in dieser Runde konkurrenzfrei. Das schmälerte die Leistung der jungen Frauen aber keinesfalls. Julia Domke, Sophie Schönegge und die Schwestern Vanda und Leila Büscher zeigten ihr anspruchsvolles Programm gewohnt sicher. Sie fuhren in der 3.Pokalrunde 58,41 Punkte aus und erreichten damit in Summe 132,47 Punkte und den Gesamtsieg.