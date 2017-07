Löwe wurde auf Häuserdach in Mexiko-Stadt gehalten

artikel-ansicht/dg/0/

Mexiko-Stadt (dpa) Die Umweltbehörde in Mexikos Hauptstadt hat einen jungen afrikanischen Löwen aus einem Käfig auf einem Häuserdach befreit. Das etwa ein Jahr alte männliche Tier sei nicht artgerecht gehalten worden, teilte das Amt am Donnerstag (Ortszeit) in Mexiko-Stadt mit.