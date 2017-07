Homophobe Beleidigung gegen Frauen in Berlin-Wedding

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Ein 31-Jähriger soll zwei Frauen in Berlin-Wedding homophob beleidigt haben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte der Mann die 25- und 26-Jährigen am Donnerstagabend auf der Oudenarder Straße beschimpft und bespuckt. Die Frauen erstatten Anzeige. Beamten konnten den mutmaßlichen Täter dank der Personenbeschreibung kurz darauf auf dem Gelände der Osram-Höfe ergreifen. Er war angetrunken.