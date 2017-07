Glückwunsch!

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1587022/

Die besten Abiturienten der Stadt mit den meisten Punkten in Kursen mit erhöhtem Anforderungsniveau wurden am Dienstag im Audimax geehrt. Bester Abiturient der Stadt wurde in diesem Jahr Lukas Ebeling vom Domgymnasium. Foto: Schulze

Die besten Abiturienten der Stadt mit den meisten Punkten in Kursen mit erhöhtem Anforderungsniveau wurden am Dienstag im Audimax geehrt. Bester Abiturient der Stadt wurde in diesem Jahr Lukas Ebeling vom Domgymnasium. Foto: Schulze © MZV

Geehrt wurden seine als auch die Leistungen weiterer Absolventen am Dienstagabend im Audimax der Technischen Hochschule Brandenburg (THB). Bereits zum 14. Mal, organisiert vom Institut für Interdisziplinäre Forschung und Entwicklung mit Hilfe der THB, sind die Auszeichnungen an die Schüler mit den meisten Punkten in allen Kursen mit erhöhtem Anforderungsniveau vergeben worden. Dabei hatte alles ganz klein angefangen. 2004 wurde der Preis erstmals in den Kategorien Gesamt, Mathematik, Informatik, Physik und Elektrotechnik an Annegret Niesche, Helena Loose, Michael Budnitzki und Alexander Schünke vergeben. "Sie haben das hinter sich, was Ihnen nun bevorsteht - die Wahl eines Berufs- oder Bildungsweges", so Burghilde Wieneke-Toutaoui, Präsidentin der THB, die den Abiturienten einen neuen aufregenden Lebensabschnitt versprach und vorwegnahm: "Ich kann Ihnen sagen, es wird nicht die letzte Prüfung gewesen sein, die sie meistern. Das Leben ist voller Prüfungssituationen, auch wenn sie anders heißen."

Für die besten Absolventen werden aber auch diese Hürden sicherlich kein Problem darstellen. Zu ihnen gehören Stefanie Kern (Mathematik), Hanna Wollny (Physik), Jonas Calvin Rast (Chemie), Florian Fregien (Informatik), Pauline Güntsch (Englisch), Pauline Alma Imme (Französisch), Careen Franke (Deutsch), Lea Maußer (Latein), Dominique Henning (Biologie), Pia Lehmeyer (Geografie), Meike Herzberg (Psychologie), Christine Behrendt (Geschichte), Theresa Kirstein (Politische Bildung), Julia Dabrunz (Wirtschaftswissenschaften), Maximilian Hempel (Elektrotechnik), Vanessa Schönfeld (Pädagogik), Sophie Shari Kretschmar (Evangelischer Religionsunterricht), Selena Braune (Musik), Rebecca Ricker (Kunst) sowie Jannes Czubatynski für die (beste wissenschaftliche Seminararbeit) in diesem Jahr.