SEK stellt Vize der XY-Bande mit Drogen

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) Die Polizei hat am Dienstag in Neuruppin zwei ehemalige Mitglieder der berüchtigten XY-Bande bei einer Drogenübergabe festgenommen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1587030/

Die Verhaftung erfolgte am Resort Mark Brandenburg. Auch in der Präsidentenstraße wurde eine Wohnung durchsucht.

Die Verhaftung erfolgte am Resort Mark Brandenburg. Auch in der Präsidentenstraße wurde eine Wohnung durchsucht. © MZV

Ein Sondereinsatzkommando stellte Carsten O. und Michael R. um 10.35 Uhr vor dem Resort Mark Brandenburg. Nach Polizeiangaben wollte O. gerade ein Kilogramm Amphetamin übergeben.

Carsten O. galt als der Vize-Chef der XY-Bande, die zehn Jahre lang einen florierenden Drogenhandel und weitere illegale Geschäfte in Neuruppin betrieb. Er ist erst 2008 wieder aus der Haft entlassen worden. Michael R. gehört heute außerdem der Rockerbande Bandidos in Berlin an.

Am selben und am darauffolgenden Tag durchsuchte die Polizei 13 weitere Wohnungen in Berlin und Brandenburg, darunter eine in der Neuruppiner Präsidentenstraße. Dabei wurden insgesamt 1,25 Kilogramm Cannabis, 112 Cannabis-Pflanzen, weitere 650 Gramm Amphetamine, 21 Kilogramm Streckmittel sowie „erhebliche Mengen an Bargeld“ gefunden. Außerdem stellten die Ermittler einen Revolver, zwei Kleinkaliberwaffen sowie 300 Schuss Munition sicher.

Am Mittwoch wurden die verhafteten Männer einem Haftrichter vorgeführt. Beide befinden sich seitdem in einem Untersuchungsgefängnis. Ein Polizeisprecher nannte die Verdächtigen "dicke Fische".

Die Ermittlungen erfolgten durch das Landeskriminalamt der Polizei in Brandenburg, die Schwerpunktstaatsanwaltschaft für organisierte Kriminalität in Frankfurt/Oder und die Staatsanwaltschaft Neuruppin. Mehr Infos soll es bei einer Pressekonferenz am heutigen Vormittag geben. Lesen Sie mehr in unserer Wochenend-Ausgabe.