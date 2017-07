Jobcenter MAIA erhöht Mietobergrenzen

artikel-ansicht/dg/0/

Mittelmark (MZV) Das Jobcenter MAIA hat die Angemessenheitsgrenzen für die Kosten der Unterkunft für Bezieher von Arbeitslosengeld II zum 1. Juli an die Veränderungen am Wohnungsmarkt in Potsdam-Mittelmark angepasst. Im Durchschnitt steigen die Mietobergrenzen um 3,1 Prozent. Die Leistungsempfänger, deren Unterkunftskosten über den bisher geltenden Grenzwerten lagen, erhalten mit dem nächsten Bewilligungsbescheid automatisch rückwirkend zum 1. Juli einen erhöhten Erstattungsbetrag. Ein gesonderter Antrag ist nicht erforderlich.

Das Arbeitslosengeld II umfasst neben der Regelleistung die Übernahme der Bedarfe für Unterkunft und Heizung, kurz Kosten der Unterkunft (KdU). Diese setzen sich zusammen aus den Kosten für die Grundmiete, beziehungsweise Schuldzinsen bei Eigenheimbesitzern,den kalten Betriebskosten sowie den Heizkosten.

Übernommen werden nach den gesetzlichen Regelungen die Kosten für "angemessenen" Wohnraum. Eine Definition, was unter "angemessen" zu verstehen ist, überlässt das Gesetz den Landkreisen und kreisfreien Städten. Es gibt aber inzwischen eine sehr detaillierte Rechtsprechung der Sozialgerichte, die genau festlegt, nach welchen Prinzipien die Kommunen die Angemessenheitsgrenzen festzulegen haben.

Das Jobcenter MAIA hat die Daten aus der umfassenden Mietstrukturanalyse des Kreises aus dem Jahr 2015 mit Hilfe von aktuellen Daten und der Indizes des Statistischen Landesamtes fortgeschrieben. Die neuen Mietobergrenzen wurden auf der Grundlage dieser Daten nach einem komplexen mathematisch-statistischen Verfahren die Mietobergrenzen neu berechnet.

Im Vergleich zu den bisher geltenden Angemessenheitsgrenzen ergibt sich in allen Gemeinden des Kreises eine Erhöhung, die aber unterschiedlich hoch ausfällt: in Bad Belzig gibt es eine Steigerung von 3,6 Prozent, in Treuenbriezen, dem Amt Brück und dem Amt Niemegk eine Steigerung um 0,6 Prozent, in Wiesenburg/Mark sind es 4,4 Prozent.