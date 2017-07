Töpfermeisterin übernimmt Handwerkskeller Wiesenburg

artikel-ansicht/dg/0/

Wiesenburg (MZV) Nach zwölf Jahren vielfältiger kreativer Angebote im Handwerkskeller wird sich Mitbegründerin Barbara Reichmann zurückziehen und die Geschicke an die gelernte Töpfermeisterin Katrin Weber aus Görzke übergeben. Der Handwerkskeller wurde im Jahre 2005 im Rahmen einer lokalen Initiative von Claudia Sperfeld und Barbara Reichmann gegründet. Seit dem sind in zahlreichen Kursen sehr viele Erwachsene und Kinder in die Techniken des Spinnens, Webens, Filzens und der Aufbaukeramik eingeführt worden. "Ich blicke dankbar auf viele schöne Stunden gemeinsamer Arbeit, gute Kontakte und zahlreiche Anregungen und Inspirationen zurück. Ich freue mich sehr den Handwerkskeller an eine Nachfolgerin übergeben zu können, die nicht nur sehr geschickte Hände hat und über solide Fertigkeiten in den angebotenen Handwerkstechniken verfügt, sondern auch ideenreich und experimentierfreudig ist. Ihre angenehme und zupackende Art wird ihr in den Kursen hilfreich sein", so Barbara Reichmann, die sich einst mit der Eröffnung des Handwerkskellers einen Traum erfüllte.