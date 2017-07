Polizisten verhindern Amoklauf in Oranienburg

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Beamte der Polizei haben am Donnerstagabend einen möglichen Amoklauf in Oranienburg verhindert. Sie überwältigten einen 60-jährigen Mann, der zuvor mit einer Spaltaxt auf mehrere Passanten losgegangen ist.

artikel-ansicht/dg/0/1/1587056/

Gegen 22.40 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei. Sie berichteten von einem aggressiven Mann, der in der Berliner Straße Ecke Adolf-Dechert-Straße mit einer Spaltaxt auf mehrere Fußgänger losgegangen sei. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 60-Jährigen, der auch sofort mit der Axt auf die Beamten losstürmte.

Bei dem Angriff wurde einer der Polizisten leicht verletzt. "Die Kollegen vor Ort entschieden sich aber dennoch, von einem Schusswaffengebrauch abzusehen", bestätigte Polizeisprecher Toralf Reinhardt am Freitagmorgen. Stattdessen reagierten die Beamten geistesgegenwärtig, setzten Reizgas ein und überwältigten den Angreifer dann gemeinsam. Er wurde an Händen und Füßen gefesselt, die Axt wurde beschlagnahmt. Ob der Mann alkoholisiert war oder eventuell Drogen konsumiert hatte, ist noch unklar. "Aufgrund der Situation war es den Kollegen nicht möglich, vor Ort Tests durchzuführen", erklärt Reinhardt. Zeugen hätten berichtet, dass der 60-Jährige vor seinem Axt-Angriff rechtsextreme Parolen gegrölt und Straßenschilder beschädigt habe. Zwei Fußgänger, die sich beim Eintreffen der Polizei an der Berliner Straße aufhielten, konnten den Angriffen des Mannes gerade noch ausweichen und flüchten.

Polizeisprecher Toralf Reinhardt lobte indes das besonnene Verhalten der Kollegen im Einsatz. "In solchen Fällen müssen die Beamten vor Ort entscheiden, ob sie von der Schusswaffe Gebrauch machen. Und auch, wenn es in diesem Fall berechtigt gewesen wäre, hat es zum Glück in diesem Fall auch so geklappt."

Der 60-Jährige, der bereits polizeibekannt ist, wurde zur Überwachung ins Krankenhaus gebracht. Er muss sich nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung verantworten.