Schüler bauten alte Hercules wieder auf

Rathenow (MOZ) "Unser erstes Fahrzeug war eine alte Simson S 50. Das Moped wurde später versteigert", erzählte Klaus Dingler. "Danach haben wir einen Trabant 601 restauriert. Der wurde als Ersatzteilspender verkauft." Bis zum letzten Schuljahr, vier Jahre lang, leitete der Inhaber eines Rathenower Autohauses und langjährige Obermeister der Rathenower Kfz-Innung an der "Johann Heinrich Duncker"-Oberschule die 2012 gegründete Kfz-Arbeitsgemeinschaft. "Als letztes Fahrzeug spendete uns Herbert Nehls, langjähriger Geschäftsführer der Rathenower Transport & Werkstatt GmbH in Mögelin, sein altes Motorrad, eine Sachs Hercules RS 80 AC, Baujahr 1982", so Dingler weiter. Das ist jetzt wieder ein echtes Schmuckstück.

"Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Gemeinsam mit den Schülern der 7./8., später der 9./10. Klasse, haben wir die Maschine komplett zerlegt und restauriert wieder aufgebaut. Am Anfang waren sogar seinige Mädels dabei", so der gestandene Kfz-Fan. Das Ergebnis präsentierte Dingler auf dem Schulhoffest am Mittwoch. Die bis zu zehn Schüler, die sich in der Arbeitsgemeinschaft beteiligten, haben bereits im letzten Schuljahr die Schule verlassen.

Hilfe und Unterstützung erhielt Klaus Dingler mit seiner AG durch die Kfz-Innung. So konnten Ersatzteile für das 35 Jahre alte Motorrad beschafft werden. Unterstützung kam auch vom ehemaligen Lackierzentrum im Gewerbegebiet Grünauer Fenn.

"Wir haben die Schüler mit der Neulackierung des Fahrzeugs unterstützt. Früher wurden Kunstharzlacke verwendet. Heute werden moderne Zweikomponentenlacke eingesetzt", sagt René Krüger, Inhaber des Autoservice Krüger. "Auch das Design des Motorrads wurde neu gestaltet."

So steht die weiß lackierte Maschine mit dem typischen Kunstledersitz der damaligen Zeit in Wildoptik wieder als echter Hingucker da. Die restaurierte Hercules erreicht mit ihren 80 Kubikzentimetern gut 100 Stundenkilometer. Das Motorrad, jetzt im Eigentum der Rathenower Kfz-Innung, soll immer wieder öffentlich ausgestellt werden. So auch zur Kfz-Schau im Rahmen des Rathenower Stadtfestes am 10. September.

Das praxisorientierte Profil der Duncker-Oberschule in der Schleusenstraße erfährt seit Jahren verlässliche Unterstützung durch die havelländische Kreishandwerkerschaft, die auch die Kfz-AG förderte. "So eine AG, wie die Kfz-AG an dieser Schule, ist eine tolle Sache und hilft den Schülern, ganz praktische Erfahrungen zu sammeln, und bei ihrer Berufsorientierung", erklärte Rainer Deutschmann, Vertreter der Kreishandwerkerschaft in"So suchen unsere Mitgliedsbetriebe auch noch für das demnächst beginnende neue Ausbildungsjahr Azubis."

"Neben unserer Hauswirtschafts-AG gibt es an unserer praxisorientierten Schule seit 2010 noch die Holz-AG. Deren größtes Projekt war der Bau eines kleines Schulschiffs", so Schulleiter Thomas Winterfeldt. "Unsere AG pflegt eine langjährige Partnerschaft mit der Tischlerei Dähne in Warnau", sagte AG-Leiter Bernd Gensicke. "Gerade haben wir den Tischlereibetrieb mit den Schülern besucht. Es gab schon Schüler der AG, die in der Tischlerei ihre Lehre begonnen haben. Das sind wichtige Erfolge."