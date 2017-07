Leiche am Lehnitzsee entdeckt

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Ein Spaziergänger hat am Donnerstagabend in einem Zelt am Ufer des Lehnitzsees die Leiche eines Mannes entdeckt. "Aufgrund der bereits einsetzenden Verwesung gehen wir davon aus, dass die Person bereits seit etwa einer Woche tot ist", bestätigte Polizeisprecher Toralf Reinhardt am Freitagmorgen.

