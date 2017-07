artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Achtung Autofahrer! Die L 20 in Velten bleibt weiterhin zwischen dem Kreisverkehr an der HEM-Tankstelle und der Lindensiedlung gesperrt. Noch immer pumpt das Technische Hilfswerk (THW) aus Leegebruch ankommendes Wasser in den Hafen. Inzwischen wurde die Pumpleistung deutlich reduziert. Die Pegel fallen weiter, obwohl die Barrieren an der Muhre aus Germendorf inzwischen abgebaut wurden. "Die Pumpen laufen aber vorsichtshalber weiter, weil Regen vorhergesagt wurde", sagte der Sprecher der Kreisverwaltung, Ronny Wappler heute. Wie lange die Sperrung noch andauert, war zunächst nicht klar.