artikel-ansicht/dg/0/

Brüssel (dpa) Zur Bekämpfung einer drohenden Hungersnot am Horn von Afrika gibt die EU-Kommission weitere 60 Millionen Euro. "Millionen Menschen können kaum genug Nahrungsmittel für sich und ihre Familien beschaffen", erklärte der EU-Kommissar für humanitäre Hilfe, Christos Stylianides, am Freitag in Brüssel. "Mit diesem neuen Paket können die Hilfsorganisationen, mit denen wir zusammenarbeiten, ihre Maßnahmen weiter verstärken und notleidenden Menschen lebensrettende Hilfe leisten."