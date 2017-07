Gericht: "Spaghettimonster"-Kirche keine Weltanschauung

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg/Havel (dpa) Die "Spaghettimonster-Kirche" in Templin (Uckermark) ist nach Auffassung des Oberlandesgerichts Brandenburg/Havel keine Weltanschauung. Das deutete sich am Freitag im Berufungsverfahren an, sagte Gerichtssprecherin Judith Janik auf Anfrage. Der Parodieverein "Kirche des fliegenden Spaghettimonsters" sieht sich selbst als Weltanschauung. Die Vertreter verlangen deshalb wie bei anderen Kirchen am Stadteingang vier Hinweisschilder zu ihren wöchentlichen "Nudelmessen". Das Landgericht Frankfurt (Oder) hatte zuvor entschieden, dass der Parodieverein nicht als Weltanschauung zu sehen ist. Die endgültige Entscheidung zu der Berufungsklage will das Gericht nach den Angaben am 2. August verkünden.