Wieder 27 Drachenboot-Teams auf der Havel

Rathenow (MOZ) In diesem Jahr startet das Drachenbootrennen zum zweiten Mal bereits Mitte Juli, statt Anfang September. "Zum 13. Rathenower Drachenbootrennen sind, wie im letzten Jahr, 27 Teams angemeldet. Wir können also wieder in den drei Kategorien, Premium, Sport und Fun auf jeweils drei Wettkampfbahnen über 250 Meter starten", so Marcus Liebert, Vorsitzender des Drachenboot Havelland e.V. "Die Zuschauer können sich auf 30 umkämpfte Läufe freuen. Um die Sportlichkeit und Attraktivität zu erhöhen, können die Teams die schlechteste Zeit ihrer drei Vorläufe, wie bisher, nicht mehr streichen."

Für die erwarteten zahlreichen Zuschauer wird der Straßenverkehr über die Lange Brücke, unter der der Zieleinlauf ist, während der Veranstaltung auf 30 Stundenkilometer begrenzt. Denn dort sind die besten Stehplätze. Unter den Teams, die die dortige Ziellinie überqueren werden, sind viele aus den Vorjahren bekannte Namen. Aber es gibt auch wieder Debütanten auf der Havel am Optikpark. Zum ersten Mal starten "Koreanisches Schuppenfeuer" der Taekwondo-Schule Rathenow, die "RO Drachengleiter" der Fielmann AG und "Eon Strom aufwärts" aus Brandenburg an der Havel. Insgesamt reisen sechs Nicht-Rathenower Teams an. "Die drei Rathenower Teams mit der besten Zeit in einem der Läufe kämpfen nach den Finalläufen um den Bürgermeister-Pokal", so Marcus Liebert. Dabei könnten die "Monster Drachen" vom Red Eagles e.V. den Pokal zum dritten Mal hintereinander holen - und dann behalten. Dies gelang bisher nur den Rathenower Kanuten.

Schon am Freitag startet der 6. Schülercup. "In diesem Jahr haben wir die Rekordzahl von zwölf teilnehmenden Teams", so Vereinsmitglied Mario Löhrs. "Neben dem Jahn-Gymnasium, der Bürgelschule und der Duncker-Oberschule starten auch wieder die Optis des Oberstufenzentrums und die Schüler der Pestalozzi-Schule. Erstmals nimmt ein Schülerteam der Sportschule Potsdam teil." Das Siegerteam des Schülercups darf am Samstag beim Drachenbootrenen mitmachen.

Der Drachenboot Havelland e.V. richtet das Rennen seit 2014 aus. "Seitdem haben wir den Optikpark als verlässlichen Partner an unserer Seite", betont Marcus Liebert. "Seit Jahren gibt es treue Sponsoren aus der regionalen Wirtschaft sowie die Rathenower Wärmeversorgung, als Betreiberin der Schwimmhalle unsere Partnerin beim Drachenboot-Indoorcup, und den Landkreis Havelland, der das Drachenbootrennen finanziell unterstützt."

Der 6. Schülercup beginnt am Freitag um 10.00 Uhr. Der erste Start zum Drachenbootrennen am Samstag erfolgt ebenfalls um 10.00 Uhr. Die Siegerehrung wird gegen 19.00 Uhr stattfinden. Der Eintritt zu den Wettkämpfen ist frei. Ab 20.00 Uhr legt DJ Andre zur anschließenden Party im Mühlenhof auf. Der Eintritt dort kostet drei Euro. Um 1.00 Uhr beginnt Sonntagfrüh eine Aftershowparty in der Musikbrauerei.