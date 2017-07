artikel-ansicht/dg/0/

Kletterschutz für Pandas: Bären sollen nicht so hoch hinaus

Berlin (dpa) Nach dem unvorhergesehenen Ausflug von Panda-Dame Meng Meng auf einen Baum in ihrem Außengehege setzt der Berliner Zoo auf mehr Kletterschutz. Spezielle Manschetten sollten am Freitag an Baumstämmen angebracht werden, wie eine Sprecherin sagte. Vorsorglich werde auch der Außenbereich des Männchens Jiao Qing entsprechend gesichert - er durfte bisher noch nicht nach draußen. Am Freitag sollten die Bären wegen der Arbeiten nur im Innengehege zu sehen sein. Eventuell am Wochenende gebe es neue Eingewöhnungsversuche im Freien, so die Sprecherin.

artikel-ansicht/dg/0/1/1587075/





Jiao Qing, einer der beiden Pandabären aus China, sitzt am 5. Juli im Zoo in Berlin bei der Eröffnung in der neuen Anlage und knabbert an Bambus.



© dpa