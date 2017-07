Kriminalität in Brandenburg rückläufig

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Die Polizei in Brandenburg hat im ersten Halbjahr dieses Jahres deutlich weniger Straftaten gezählt als in den ersten sechs Monaten des Vorjahres. Die Kriminalität sei um rund 4,9 Prozent zurückgegangen, sagte Polizeipräsident Hans-Jürgen Mörke am Freitag in Potsdam vor Journalisten. Absolute Zahlen nannte er nicht. Im gesamten vergangenen Jahr hatte die Polizei rund 186 000 Straftaten gezählt, das waren 1,3 Prozent weniger als 2015.