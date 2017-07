Millionenraub in Goldgeschäft - 31-Jähriger gesteht

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Acht Monate nach einem spektakulären Überfall auf ein Goldgeschäft in Berlin-Tiergarten hat mit einem 31-Jährigen ein zweiter mutmaßlicher Täter gestanden. Maskiert als alter Mann sei er mit einem Komplizen in das Geschäft eingedrungen, gab der Angeklagte am Freitag zu Prozessbeginn vor dem Landgericht zu. Sie hätten einen Angestellten überwältigt und einen Koffer mit Gold gefüllt. Die Beute in Höhe von rund 1,1 Millionen Euro habe ein dritter Komplize an sich genommen. Wo dieser Mittäter das Gold versteckte, wisse er nicht.