Kreidespektakel in Hohenstücken

2 (MZV) Auf Einladung der "Freunde des Historischen Hafen" traf sich der Arbeitskreis Stadtgeschichte mit 20 Mitgliedern und Freunden. Bei herrlichem Sonnenschein und mit guter Laune ging es mit dem historischen Dampfschiff "Luise" raus und es konnten so einige Einblicke gewonnen werden, wie schön Brandenburg von der Wasserseite aus ist. Neumitglied im Arbeitskreis Stadtgeschichte - Werner Mattern - nutzte die lockere Atmosphäre, um in Kapitänsuniform bekannte Seemannslieder darzubieten, bei denen alle mitsingen konnten. Die etwas älteren Mitglieder wussten viel von "alten Zeiten" zu berichten und erzählten die ein oder andere Geschichte über Brandenburg. Nach einer guten Stunde legten wir wieder an und alle waren sich einig, dass man das Angebot des "Historischen Hafen" öfter in Anspruch nehmen werde.