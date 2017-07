Flüchtlings-Lagerplätze in Paris geräumt

artikel-ansicht/dg/0/

Paris (dpa) Zum wiederholten Male haben die französischen Behörden Flüchtlings-Lagerplätze im Norden von Paris geräumt. 2771 Menschen seien von den Straßen geholt worden, teilte die Präfektur am Freitag mit. Sie sollten zunächst übergangsweise an verschiedenen Orten in der Hauptstadtregion untergebracht werden. Rund 350 Polizisten waren im Einsatz. In Paris hatten sich in den vergangenen zwei Jahren immer wieder solche wilden Camps auf Straßen gebildet, weil offizielle Unterkünfte voll sind.