artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1587093/

Die Freude macht folgende Mitteilung der Straßenverkehrsbehörde in Brandenburg an der Havel zunichte: "Im Rahmen der Instandsetzung der B1 zwischen Wust und Gollwitz ist ab dem 10.07.2017 die halbseitige Sperrung der B1 in Höhe des Abzweiges Gollwitz erforderlich. Der Verkehr wird mittels Baustellenampel an der Arbeitsstelle vorbeigeleitet. Wegen des hohen Verkehrsaufkommens kann es zu Stauerscheinungen kommen. Ebenfalls ab dem 10.07.2017 wird auf der B1 kurz vor dem Ortsteil Wust eine provisorische Bushaltestelle hergestellt. Die Fahrbahn wird hier ebenfalls halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird mittels Beschilderung vorbeigeleitet."

Die Vollsperrung der B1 zwischen Wust und Gollwitz beginnt am 20. Juli 2017.