Berlin (dpa) Sie sollen Rezepte für teure Arzneien gefälscht und abgerechnet haben. Eine mutmaßliche Bande mit elf Mitgliedern - davon fünf Apotheker - ist jetzt aufgeflogen. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Berlin am Freitag mitteilten, wurden vier Haftbefehle vollstreckt. Am Morgen waren 20 Wohnungen und Büros in Berlin und Brandenburg durchsucht worden. Die Bande soll nach bisherigem Stand einen Schaden von 3,1 Millionen Euro angerichtet haben. Vermutet werde aber eine weitaus größere Summe, da die mutmaßlichen Betrüger seit zehn Jahren aktiv gewesen sein sollen.