Oranienburg (dpa) Ein 60 Jahre alter Mann ist in der Nacht zu Freitag in Oranienburg mit einer Spaltaxt auf Passanten losgegangen. Dabei soll er "Heil Hitler" gerufen haben, wie die Polizei mitteilte. Die beiden angegriffenen Menschen flüchteten nach ersten Ermittlungen bereits vor dem Eintreffen der Polizeibeamten, die von dem Mann auch angegriffen wurden. Die Beamten setzen Reizgas ein und überwältigten den Mann. Dabei wurde einer der Beamten leicht verletzt. Der 60-Jährige Angreifer kam in ein Krankenhaus.