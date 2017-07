Kotzen: Lösung für Feuerwehr in Sicht?

artikel-ansicht/dg/0/

Kotzen (MOZ) Seinem Unmut über den Zustand des Gerätehauses der Freiwilligen Feuerwehr in Kotzen (Amt Nennhausen) verschaffte sich unlängst kein Havelländer Luft. Es war ein Feuerwehrmann aus Erkner, der sich per Mail an die Redaktion wandte und meinte: "Im Winter muss vor und im Gebäude gestreut werden. Das Wasser tropft von der Decke, und Regenwasser läuft in Bächen die Wand herunter. Im Winter nehmen die Kameraden ihre Einsatzkleidung mit nach Hause, weil sie sonst im Frühjahr nicht mehr zu gebrauchen sind."

Am Dienstag will die Amtsdirektorin einen Lösungsansatz vorstellen.

Das Problem ist bekannt in Gemeinde und Amt. Abhilfe sollte der Neubau eines generationsübergreifenden Mehrzweckgebäudes mit angegliederten Feuerwehrräumen sein - gefördert durch das europäische Leader-Programm. Doch der 2016 gestellte Fördermittelantrag blieb erfolglos. Der Neubau hätte geschätzte 450.000 Euro gekostet. 100.000 Euro hatte das Amt Nennhausen als Eigenmittel für das Projekt vorgesehen. So ein Projekt sei in den Förderrichtlinien der für die Leader-Mittelvergabe zuständigen Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Havelland nicht vorgesehen, wie die seit Januar als Amtsdirektorin tätige Ilka Lenke auf Nachfrage hin bestätigt. Deshalb sei das Investitionsvorhaben erst einmal zu den Akten gelegt worden. Über den Fehlschlag waren Amtsverwaltung, Feuerwehrleute und Kommunalpolitiker gleichsam verärgert.

Amtsdirektorin Ilka Lenke meint weiter: "Uns beschäftigt das Problem in Kotzen mehr als man sich vorstellen kann." Ein Problem sei, dass sich das Gerätehaus in privater Hand befinde. "Wir sind nur Mieter. Somit möchte das Amt nicht in das Objekt investieren." Der Vermieter sei in der Vergangenheit aufgefordert worden, die Mängel zu beheben. Die Unzugänglichkeiten am Dach wurden inzwischen beseitigt, wie sie weiter erklärt.

Der Mietvertrag laufe in diesem Jahr aus. Bis eine Lösung gefunden wird, könnten aber die Feuerwehrleute das Gerätehaus weiter nutzen. Diesbezüglich soll es eine mündliche Zusage des Vermieters geben, so Lenke. Die Kaufoptionen käme aber nicht in Betracht. Eher die Suche nach einem geeigneteren Objekt für die Kotzener Feuerwehrkameraden. Reiner Siede, Sachgebietsleiter für Ordnungsangelegenheiten im Amt Nennhausen, ist auch zuständig für die Feuerwehren im Amtsbereich. Er sagt: "Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung. Wir wollen die Feuerwehr in Kotzen erhalten. Was die 13 Feuerwehren im Amt Nennhausen, so auch die Kotzener Kameraden, in den Dörfern leisten, ist kaum zu beschreiben. Sie sind ein wichtiger Bestandteil im Dorfleben. Sie leisten einen großen Teil der Jugendarbeit. Wir brauchen jeden einzelnen Kameraden." Und Amtsdirektorin Lenke legt nach: "Wir sind in ganz Kotzen und auch im benachbarten Rhinsmühlen unterwegs gewesen, um nach einem geeigneten Objekt mit passenden Konditionen zu suchen".

Laut ihrer Aussage soll es inzwischen einen Lösungsansatz geben, den sie mit Kreisbrandmeister Lothar Schneider gefunden habe. Wie der konkret aussieht, verrät Ilka Lenke noch nicht: "Ich warte noch die Bestätigung vom Landkreis ab. Am 11. Juli in der Amtsausschusssitzung werde ich den Lösungsansatz den Amtsausschussmitgliedern zur Beratung im öffentlichen Teil bekanntgeben."

Beginn ist um 19.00 Uhr im Sitzungsraum der Amtsverwaltung in Nennhausen.