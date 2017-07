Dänen zu Besuch in Nauen

artikel-ansicht/dg/0/

Auf ihrer Station in der Funkstadt wurden die jungen Gäste von Bürgermeister Detlef Fleischmann (SPD) im Rathaus begrüßt. Danach ging es mit den Heimatfreunden auf Erkundungstour durch Nauen, wo sie Historisches und die ein oder andere Anekdote von Heimatfreund Wolfgang Johl und den Marktfrauen - allesamt in historischen Kostümen - erfuhren. Der Tross machte derweil auch an der historischen Pumpe in der Holzmarktstraße Halt, wo Johl über die Wirkung der "Nauener Zisenelle" - einem bierartigen Trinkwasserersatz - dozierte. Die Nauener bevorzugten anno dunnemals die Zisenelle, da die damalige Trinkwasserqualität in Nauen zu wünschen übrig ließ. Die 18-jährige Dänin Sofie Overgaard aus Frederikshavn war sehr angetan von Nauens Altstadt. "Es gibt hier so viele Fachwerkbauten, sie sehen sehr schön aus", resultierte sie, und auch die Stadtführung machte ihr viel Spaß.

Die jungen Leute aus Dänemark waren Gäste des Leonardo da Vinci Campus, erhalten dort gesondert Sprachunterricht und wohnen in Gastfamilien. Darüber hinaus stehen Exkursionen nach Wittenberg und der Besuch des Lutherhauses sowie Potsdam und das Schloss Cecilienhof auf dem Programm.