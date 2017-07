artikel-ansicht/dg/0/

Liverpool (dpa) Knapp sieben Wochen nach dem Anschlag auf eine Konzerthalle in Manchester hat die Polizei am Flughafen in Liverpool einen weiteren Verdächtigen gefasst. Ein 19-Jähriger Mann sei wegen Terrorverdachts festgenommen worden, eine Wohnung in Manchester werde durchsucht, hieß es in einer Mitteilung der Polizei.