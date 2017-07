Gelder für die Bildungsinfrastruktur

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) Havellands Bildungsdezernentin Elke Nermerich hat am vergangenen Donnerstag zahlreiche Fördermittelbescheide an Bildungsstätten sowie für die Schülerfirma "Porsche-Junior-Team" in Falkensee ausgereicht. Letztere wird vom Landkreis stets maßgeblich unterstützt.

So wurde 2011 eine neue Werkstatt im Gebäude der Förderschule "Am Akazienhof" unter anderem mit Werkbänken und Schwerlastregalen ausgestattet sowie Schutz- und Arbeitsbekleidung zur Verfügung gestellt. Seit 2009 hat die Firma Garagen der EMB angemietet. An den Mietkosten beteiligt sich der Kreis mit jährlich 900 Euro, die Nermerich im Rahmen eines Werkstattbesuches vor Ort überreichte. Die Firma hat Kooperationsverträge mit der EMB und dem Hofladen und sie arbeitet bei der Restauration mit Schlossereien, Lackierereien und Sandstrahl- und Pulverbeschichtungswerkstätten zusammen. Darüber hinaus wird die Firma seit Jahren von zwei technisch sehr versierten Senioren aus Brieselang bei der Traktorrestauration und den sonstigen Geschäftsfeldern der Firma tatkräftig unterstützt.

Viele Schüler, die in der Firma tätig waren, haben in Praktika Fertigkeiten und Unternehmen kennengelernt, die in einigen Fällen in eine duale Ausbildung geführt haben. Die Schülerfirma hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten und Wettbewerbe gewonnen, beispielsweise den 1. Platz des Wettbewerbes "Wer wirbt gewinnt" bei der internationalen Schülerfirmenmesse im FEZ Wuhlheide. Zudem erhielt sie den Jugendförderpreis des Landkreises. Aktuell arbeiten Schüler der Förderschule Falkensee gemeinsam mit Schülern der Gesamtschule "Immanuel Kant" Falkensee in der Schülerfirma. Für diese besondere Form der Zusammenarbeit erhielt die Firma im Dezember 2016 den Brandenburger Inklusionspreis. "Der Landkreis Havelland unterstützt Schülerfirmen, weil hier Schülerinnen und Schüler schon in der Schulzeit unternehmerische Tugenden wie Eigeninitiative, Teamfähigkeit und Verantwortungsbereitschaft erlernen und wertvolle Erfahrungen für ein späteres Berufsleben sammeln können", bekräftigte die Bildungsdezernentin das Engagement des Landkreises.

Im Beisein von Luise Herbst, Dezernentin der Stadt Falkensee, und Schulleiter Hartmut Friedrich von der Falkenseer Grundschule "Adolph Diesterweg" überreichte Nermerich zudem eine Zuwendung in Höhe von rund 5.000 Euro für die Anschaffung von zwei neuen Whiteboards. Der Landkreis beteiligt sich mit 60 Prozent der Kosten, die Stadt Falkensee übernimmt die offenen 40 Prozent. Insgesamt beantragten die Falkenseer Schulen Projekte für 90.800 Euro, bewilligt durch den Landkreis Havelland ist eine Summe in Höhe von rund 46.000 Euro. Viele Einrichtungen haben wie die Diesterweg-Grundschule die Finanzierung weiterer Whiteboards beantragt.

Die 2009 begonnene Landkreisförderung von Ausstattungsmaßnahmen an allgemeinbildenden Schulen wird auch in 2017 fortgesetzt. "Ziel der Förderung ist es vorrangig", so Nermerich, "die Ausstattung von Fach- und Mehrzweckräumen sowie den Bereich technische und Sportausstattung, zum Beispiel durch die Anschaffung von Mobiliar, Experimentierblöcken, Messgeräten, Projektionsflächen, IT-Technik oder etwa Sportgeräten zu verbessern. Hierzu zählt auch die Ausstattung von Cafeterien und Speiseräumen einschließlich der Ausstattung mit Geräten zur Aufbereitung von Speisen, um die Qualität des Essens und damit die Teilnahmebereitschaft zur Einnahme eines Mittagessens in der Schule zu erhöhen".

Um möglichst vielen Schulen Mitteln zugutekommen zu lassen, wurde die maximale Förderung auf 20.000 Euro je Schulstandort begrenzt. Im gesamten Zeitraum konnten so bislang insgesamt 1.240.000 Euro Fördermittel bereitgestellt werden, mit denen die Schulträger bei einer durchschnittlichen Förderung von 50 Prozent die Möglichkeit hatten, insgesamt mindestens rund 2,5 Millionen in Ausstattung zu investieren. Für 2017 sind im Haushaltsplan wiederum 160.000 Euro für das Havelland veranschlagt, deren Ausreichung im Mai begonnen hat. Da einige Schulträger den Wunsch signalisierten, den kommunalen Eigenanteil zu senken, wurde die maximale Förderung des Landkreises von 50 auf 60 Prozent erhöht. Rückblickend sei das Förderprogramm in seiner Ausrichtung dem Bedarf gerecht geworden, so Nermerich.