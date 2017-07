Kinderpornoring zerschlagen - 14 Festnahmen

artikel-ansicht/dg/0/

Wiesbaden (dpa) Mit einem Schlag gegen eine der größten internationalen Kinderpornografie-Plattformen im Darknet haben die Ermittler 14 Verdächtige festgenommen. Zwölf von ihnen wird sexueller Missbrauch von Kindern vorgeworfen, wie die ermittelnde Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt und das Bundeskriminalamt am Freitag in Wiesbaden mitteilten. Sieben Beschuldigte sitzen in Untersuchungshaft: fünf Deutsche und zwei Österreicher. Es geht um schweren sexuellen Missbrauch von Kindern aus aller Welt und die bandenmäßige Verbreitung kinderpornografischer Schriften.