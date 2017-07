Kein Pfusch am Burgdach: Restaurator lobt Sanierung

artikel-ansicht/dg/0/

Bereits im Verlauf der Sanierung im Frühjahr war Kritik von Bauausschussmitgliedern, allen voran des Vorsitzenden Thomas Burmann (CDU), laut geworden. Unterschiedliche Höhenverläufe und Absätze im Dachfirst ließen sie vermuten, dass die beauftragte Dachdeckerfirma geschlampt habe. Doch dies sei mitnichten so, betonte Hochsieder. Zwar sei nicht zu leugnen, dass stellenweise Höhenunterschiede auszumachen seien. "Aber wenn man ein akurates Dach raufmachen wollte, hätte es nicht funktioniert. Die Deckung muss dem Gebäude folgen", sagte er. Und das älteste Bauwerk der Stadt habe schließlich einige Jahrhunderte auf dem Buckel. Der an der Brandenburger Straße gelegene Teil, das alte Schloss, stamme aus der Renaissance-Zeit - von 1565. Eine entsprechende Altersbestimmung sei bereits in den 1990er-Jahren vorgenommen worden. Der an den Netto-Parkplatz grenzende Flügel, das neue Schloss, sei nur drei Jahrzehnte jünger. Der Eckenschluss zwischen beiden Teilen sei womöglich erst nach dem Stadtbrand von 1807 angefügt worden, wobei der Dachstuhl der jeweiligen Teile zu 95Prozent aus der Zeit der Errichtung stamme. "Ein Holzgutachten stellte die Situation dramatischer dar, als sie letztlich war, sagte Hochsieder. Bei der Neueindeckung des Daches sei aber eine ausdrückliche Auflage gewesen, Höhenunterschiede nicht zu egalisieren. Das wäre angesichts der massiven und dicht liegenden Dachlatten auch schwer machbar gewesen. "Die halten fast alleine den Dachstuhl", spitzte Hochsieder zu. Dem historischen Bild komme das Ergebnis unterm Strich sehr nahe, auch wenn neue Biberschwanzziegel verwendet worden seien. Die alten, bis zu drei Zentimeter dicken Steine, nachzukaufen, wäre schlicht nicht bezahlbar gewesen, so der Restaurator. An manchen Stellen hochstehende Dachsteine legen sich noch mit der Zeit.

Womöglich lasse sich der interessierten Öffentlichkeit das Dach bei Burgführungen im Rahmen des Tages des offenen Denkmals nahe bringen, schlug Hochsieder vor, der unter anderem auch die Sanierung des Himmelpforter Brauhauses begleitet.