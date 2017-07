Pokalsaison startet furios

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (MZV) Das wahrlich glückliche Händchen von Losfee Hannah hat den Ruppiner Fußballfans für die ersten beiden Runden im Kreispokal mehr als nur eine hochinteressante Begegnung beschert. Nach der Auslosung am Freitag stehen vor allem in der ersten Hauptrunde am 3. September gleich mehrere Kracher zur Auswahl.

Auslosung-Trio: Fußballkreis-Vorsitzender Mike Schläger, Losfee Hannah und ihr Vater Silvio Wöllmann (von links), zugleich Pokalchef, ermittelten am Freitag in den Räumlichkeiten die Paarungen der ersten beiden Runden im Kreispokal.

"Das hast du gut gemacht", lobte Mike Schläger die achtjährige Hannah. Sehr gut sogar, würden wohl viele Ruppiner Fußballfans bejahen. Mit Blondschopf Hannah, Tochter von Pokalchef Silvio Wöllmann, hatte der Vorsitzende des Fußballkreises Prignitz/Ruppin eine Losfee an seiner Seite, die nach seiner Einschätzung "vor allem in der ersten Hauptrunde überaus interessante Partien in Ost und West" ausloste. Allein drei Vereine aus dem Rhinluch genießen am 3. September zeitgleich Heimrecht: Wustrau, Langen und Fehrbellin. Die 90er gar im Derby-Kracher gegen Linum. Schläger zur geballten Luch-Ansetzung: "Wustrau, Fehrbellin und Langen spielen alle zu Hause. Vielleicht einigen sich die Vereine auf verschiedene Termine." Möglich wäre ein Freitagabendspiel. Auch eine abgestimmte versetzte Anstoßzeit wäre denkbar.

Darüber hinaus scheint es höchstwahrscheinlich, dass es zum Neuruppiner Stadtderby zwischen dem MSV II (Kreisliga-Aufsteiger) und dem SV Union I (Landesklasse) kommt. Zuvor müssen die MSV-Youngster die Hürde SV Stüdenitz (2. Kreisklasse) nehmen - machbar.

Beinahe wäre es in der Vorrunde zum vereinsinternen Duell Maulbeerwalde I gegen II gekommen. "Das geht natürlich nicht", ließ Schläger neue Gegner zulosen. Generell wurden für die beiden ersten Pokalrunden die Paarungen nach regionalen Gesichtspunkten ermittelt.

Der RSV Maulwürfe verlor sein Heimrecht an Blumenthal, weil die Neuruppiner erst ab Oktober ihr neues Domizil in Gühlen-Glienicke beziehen (RA berichtete).

Die Pokal-Partien in der Übersicht - der Ost-Bereich:

Vorrunde, 20. August 2017, 14 Uhr:

MTV Freyenstein - SV Protzen

Eintracht Alt Ruppin II - FSV Heiligengrabe

SV Maulbeerwalde II - FSV Rheinsberg

BW Walsleben II - BW Nackel

SG Sieversdorf II - SV Maulbeerwalde

SV Stüdenitz - MSV Neuruppin II

SV Protzen II - Hansa Wittstock II

Blumenthal/Grabow II - RSV Maulwürfe

Victoria Breddin II - SV Karwesee

Zernitzer SV II - Gühlen-Glienicke/Rägelin

SR Neustadt II - FC Dossow

SW Zaatzke II - FC Wusterhausen II

1. Hauptrunde, 3. September, 14 Uhr:

Sieger aus Freyenstein/Protzen -

Maulbeerwalde II/Rheinsberg

Langener SV - Rot-Weiß Kyritz

Sieger aus Stüdenitz/MSV Neuruppin II -

SV Union Neuruppin

FC Wusterhausen - SW Zaatzke

Sieger aus Protzen II/Hansa Wittstock II -

Sieger aus Blumenthal II/Maulwürfe

Herzberger SV - SV Blumenthal/Grabow

SV 90 Fehrbellin - SG Linum

Sieger aus Alt Ruppin II/Heiligengrabe -

Sieger aus Walsleben II/Nackel

Stahl Wittstock - Lindower SV

TuS Wildberg - Victoria Breddin

TSV Wustrau - Zernitzer SV

Sieger aus Zernitz II/Rägelin -

Sieger aus Zaatzke II/Wusterhausen II

Sieger aus Sieversdorf II/Maulbeerwalde -

Eintracht Alt Ruppin

SG Sieversdorf - SV 69 Schönberg

Sieger aus Neustadt II/Dossow -

Blau-Weiß Walsleben

Sieger aus Breddin/Karwesee -

SV Union Neuruppin II

TuS Dabergotz - SV Dreetz

Weitere Infos und die Übersicht der Paarungen im West-Bereich des Fußballkreises auf www.fupa.net/prignitz-ruppin.