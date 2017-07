Senat schickt weitere Polizeihundertschaften nach Hamburg

artikel-ansicht/dg/0/

Zwei weitere Polizeihundertschaften aus Berlin sind auf dem Weg nach Hamburg. "Bislang befanden sich fünf Hundertschaften in der Hansestadt. Auch nach der erneuten Entsendung sind genügend Polizistinnen und Polizisten in Berlin. Unsere Polizei ist somit auch weiterhin in der Lage, hier für Sicherheit zu sorgen", sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Freitag.

Das Hilfegesuch aus Hamburg war am Freitagmorgen gestellt worden. Der G20-Gipfel in der Hansestadt wird von zahlreichen Randalierern begleitet. Bereits in der vergangenen Nacht gab es Ausschreitungen. Autos wurden in Brand gesetzt, Banken und Geschäfte beschädigt. Es handele sich um "viele Straftaten, die parallel passieren", so ein Hamburger Polizeisprecher.

Einen Überblick, wie viele Polizisten insgesamt in Hamburg im Einsatz sind, konnte die dortige Polizei am Freitagnachmittag nicht geben. "Wir hatten am Morgen einen bundesweiten Rundruf um Unterstützung gesendet. Die Zusagen darauf haben wir aber noch nicht von allen erhalten". Auch die Berliner Feuerwehr hilft ihren Hamburger Kollegen rund um den G20-Gipfel. 78 Kräfte wurden in die Hansestadt entsandt. Ein Sprecher sagte am Freitag, dass bislang keine Nachfrage nach weiteren Einsatzkräften aus Hamburg eingegangen sei.