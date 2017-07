Hamburger Hölle schadet Deutschland und Europa

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Welcome to Hell!" Sie hatten in die Hölle geladen, und sie haben Hamburg zur Hölle gemacht. Die Vermummten des Schwarzen Mobs, einer Bande übler Gewaltbrüder ohne jegliche politische Ambition, vorsätzlicher Straftäter mit Spaß am brutalen Exzess, missbrauchen unser wichtiges Recht auf Meinungsäußerung, auf Demonstrationsfreiheit. Der Schwarze Mob missbraucht unsere Demokratie.

Der G20-Gipfel ist für sie nichts weiter, als ein Vorwand, eine Kulisse, vor der sie ihrer Lust an Gewalt frönen. Stimmt nicht? Ist alles rechte Propaganda, gesteuert von Bonzen und Gewaltstaat? Unsinn! Zeitungen, Radio- und Fernsehsender haben die Organisatoren des Protests und auch die Anführer der Radikalen zu Wort kommen lassen, haben Interviews sogar mit Vermummten gedruckt und gesendet und dafür Kritik eingesteckt. Ziel war es, alle zu Wort kommen zu lassen und zu ergründen, was die Autonomen treibt, was sie veranlasst, aus Widerstand gegen den Kapitalismus und die politischen Führer dieser Welt, Schaufensterscheiben bersten und Autos in Flammen aufgehen zu lassen. Ergebnis: Nicht einer der Interviewten, nicht einmal einer derer, die sich halbwegs zivilisiert zu artikulieren wussten, schwor der Gewalt ab.

Was die Autonomen Widerstand nennen, ist nur vermeintlich Widerstand. Denn es ist absurd aus Missbilligung der Mächtigen eigene Macht zu demonstrieren, indem man Scheiben kleiner Läden zertrümmert, deren Umsatz dem Inhaber mit seiner Familie kaum zum Leben in der Hansestadt reicht. Und es ist schlichtweg dumm, aus Protest gegen Großkapitalisten Kleinwagen vor einem mehrstöckigen Wohnblock anzuzünden und zu glauben, damit trete man für soziale Gerechtigkeit ein.

Das Gegenteil ist der Fall. Der Schwarze Mob beschädigt damit die hehren Absichten der friedlichen Demonstranten, die den Fehler machten, den Radikalen Obhut in ihren Reihen zu gewähren. Sie hätten sich distanzieren müssen, statt sich zu solidarisieren. Nun sind sie mit dafür verantwortlich, dass Hamburg brennt.

Und nun? Die Bilder der autonomen Gewalt, die aus Hamburg um die Welt gehen, richten Schaden an. Sie beschädigen Deutschland und Europa. Wie glaubwürdig klingen wohl Vertreter unseres Landes, unseres Kontinents, wenn sie die Zustände in der Türkei, in Afrika, in Süd- und Mittelamerika, im Nahen Osten und in Russland kritisieren, wenn sie gegen Gewalt und Unfrieden argumentieren und sich gegen Terrorismus wenden, angesichts der Bilder, auf denen Hamburg brennt? Angesichts der Bilder, die selbst nach Terror aussehen?

Der Schwarze Mob hat dafür gesorgt, dass das Augenmerk erheblich davon abschweift, weswegen die Mächtigsten der Welt eigentlich zusammengekommen sind. Der Schwarze Mob hat es geschafft, von Klimakillern, Wirtschaftsegoisten, von Feinden der Menschenrechte, von Autokraten und Diktatoren abzulenken. Die Herren Trump, Putin und Erdogan werden sich darüber die Hände reiben. Willkommen in der Hölle!