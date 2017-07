Wald der Fasanerie bleibt erhalten

artikel-ansicht/dg/0/

Storkow (MOZ) Die Fasanerie im Ortsteil Philadelphia bleibt erhalten, die Straßen in der Vogelsiedlung in Karlslust werden ausgebaut: Mit diesen zwei Beschlüssen hat sich die Storkower Stadtverordnetenversammlung am Donnerstagabend in ihre Sommerpause verabschiedet.

Die Tagesordnung war im Vergleich zu anderen Sitzungen kurz, und an den Tischen blieben viele Stühle leer. Nur 12 der 21 Stadtverordneten waren erschienen. Das reichte immerhin aus, um überhaupt etwas entscheiden zu können; für die Beschlussfähigkeit ist die Anwesenheit von mehr als der Hälfte der Mandatsträger erforderlich.

In der Frage der Zukunft der Fasanerie in Philadelphia folgten die Stadtverordneten einstimmig dem, was bereits die Fachausschüsse befürwortet hatten und vor allem ein ausdrücklicher Wunsch des Ortsbeirates war. Die knapp neun Hektar große Waldfläche bleibt erhalten. Die Stadt Storkow legte sich als Eigentümerin der Fläche die Selbstverpflichtung auf, auf eine forstwirtschaftliche Nutzung des Areals - sprich: das Fällen von Bäumen - zu verzichten. Dadurch sollen die dortige "Schönheit und Artenvielfalt", so der Text zur Beschlussbegründung, erhalten bleiben. Für die Stadt bedeutet dies gleichzeitig einen Verzicht auf Einnahmen. Im Falle einer Bewirtschaftung der Fasanerie hätten durch den Verkauf von Holz in einem Zeitraum von 30 Jahren etwa 42500 Euro eingenommen werden können, so die Berechnung der Stadtverwaltung.

Eine Kontroverse gab es lediglich um einen zusätzlichen Passus im Beschlussvorschlag, der vorsah eine Aufhebung der Entscheidung sei nur mit Zustimmung des Ortsbeirates von Philadelphia möglich. Auf Antrag von Elmar Darimont (Neues Storkow/Haus und Grund) wurde er schließlich mit 6:5-Stimmen bei einer Enthaltung wieder gestrichen. Während Christina Gericke (Freie Wählergemeinschaft) argumentierte, die Klausel gebe dem Ortsteil mehr Sicherheit, beriefen sich andere darauf, auch früher noch nie gegen Ortsbeiräte entschieden zu haben. Frank Zickerow (CDU) sah das grundsätzliche Problem, der Ortsbeirat werde durch den Passus höher gestellt als die Stadtverordnetenversammlung.

Zum Straßenausbau in der Vogelwege in Karlslust fasste das Gremium einen Grundsatzbeschluss und stimmte auch der vorliegenden Entwurfsplanung zu. Wie Bauamtsleiter Robert Hentschel in der Einwohnerfragestunde auf eine Nachfrage sagte, finden die Bauarbeiten aber erst nächstes Jahr statt. 2017 seien lediglich vorbereitende Maßnahmen denkbar. "Wir könnten theoretisch auch kurzfristig bauen. Bei einer längerfristigen Ausschreibung rechne ich aber mit günstigeren Preisen", erläuterte er.

Das Geld spielte auch in einer Diskussion um die Ausbaubeiträge der Anwohner, die laut Satzung 90 Prozent der Kosten tragen müssen, eine Rolle. Die Freie Wählergemeinschaft sprach sich dafür aus, diese Beiträge in Zukunft zu senken oder sich gar für eine generelle Abschaffung dieses Systems beim Land einzusetzen. Andere verwiesen auf die angespannte Haushaltslage der verschuldeten Stadt. Von den zwei Anwohnern, die sich in der Fragestunde zu Wort gemeldet hatten, wurde dieses Thema nicht aufgegriffen. Ihnen ging es lediglich um den Zeitpunkt der Bauarbeiten und um das Aussehen der neuen Straßenlaternen.