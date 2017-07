Ein halbes Dutzend Pokale abgeräumt

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Beim Internationalen Pokal-Schwimmen in Schwedt mit 13 Vereinen aus drei Bundesländern erkämpfte das Team vom ESV Frankfurt neben 27 Gold-, 26 Silber- und 16 Bronzemedaillen in den Einzeldisziplinen auch ein halbes Dutzend Pokale für die beste Leistung in den Jahrgangswertungen.

Pokalgewinner für den ESV Frankfurt: Paulina Schulz, Corvin Morino Rudolph, Silas Simonides und Gina Losensky (hinten von links), Hannah-Filiz Thomas und Kim Losensky überzeugten in Schwedt als Beste in ihren Altersklassen

Die Ergebnisse der jüngsten Jahrgänge 2008 und 2009 bei den Schwedter Wettkämpfen stimmen Übungsleiterin Ariane Rudolph optimistisch für den Sonnabend: Da geht es bei der Landesbestenermittlung in Eberswalde um Medaillen, und die ESV-Schwimm-Riege hat durchaus gute Chancen auf den einen oder anderen Podestplatz. "Die Generalprobe ist geglückt. Gerade auf den 50-Meter-Strecken gab es viele neue Bestzeiten, so dass wir mit einem guten Gefühl nach Eberswalde fahren können", sagt die Trainerin zuversichtlich.

Zu denen, die im Barnim mit vorn dabei sein wollen, zählt ihr Sohn Corvin Morino Rudolph (Jahrgang 2009), der in Schwedt gleich auf vier Strecken - 50 und 100 m Freistil, 50 und 100 m Rücken - siegreich war. Der ein Jahr ältere Silas Simonides stand ihm mit drei Erfolgen - 100 m Brust, Rücken und Lagen - nicht viel nach. Auch Gina Losensky (Jhg. 08) zeigt sich gerüstet. Die Rückenspezialistin errang in Schwedt die Goldmedaille sowohl über 50 Meter als auch über die doppelt so lange Distanz.

Dass der ESV in diesem Altersbereich breit aufgestellt ist, beweisen ebenso die Siege von Meggan Rusko (Jhg. 08/50m Freistil) und Juliane Lier (09/ 25 m Delfinbeine), die zweiten Plätze von Maja Stolzenbach (09/100 m Rücken), Fabrice Renné (50 m Delfinbeine) und Adrian Bruckhuisen (beide 08/ 50 m Freistil) sowie viele weitere vordere Platzierungen in den recht großen Starterfeldern. So verwundert es auch nicht, dass die Frankfurter in diesen beiden Jahrgängen drei der vier Pokale für die beste Leistung nach der 1000-Punkte-Tabelle erringen konnten. Gina und Silas erhielten ihn für ihre Leistungen über 100 m Rücken, Corvin Morino für seine Zeit über 50 m Freistil.

Weitere Pokale gab es in den älteren Jahrgängen für Paulina Schulz (06/50 m Brust), HannahFiliz Thomas (2000/100m Rücken) und Kim Losensky (1998/100 m Brust), die sich zudem weitere drei- (Paulina 50 m Freistil, 100 m Brust, Rücken - bzw. je zweimal - Hannah 50 m Schmetterling, 100 m Freistil, Kim - 50 m Schmetterling, 100 m Lagen - in die Siegerliste eintragen konnten. Ebenfalls Gold erkämpften Melina Renneberg (06/200 m Lagen), Isa Windmüller (02/100 m Brust), Max Pohland (07/50 m Freistil und Kraulbeine), Linus Merten Simonides (04) und Christian Hendel (80/100 m Rücken).

Für die meisten ESV-Schwimmer ist die Saison jetzt beendet, geht es nach einem insgesamt erfolgreichen Trainings- und Wettkampfjahr in die wohlverdiente Sommerpause.

Weitere Podestplätze für den ESV Frankfurt - Silber: Juliane Lier (50 m Rücken, Freistil, Brust), Melina Renneberg (50 m Delfinbeine, 100 m Freistil und Brust), Sophie Victoria Walter (Jhg. 04), Isa Windmüller (jeweils 200 m Lagen), Paulina Schulz, Lara Henze (05/jeweils 50 m Kraulbeine), Levinia Guse (02/ 100 m Brust), Gina Losensky (50 m Freistil), Maja Stolzenbach, Maria Friedrich (02/jeweils 100 m Rücken), Nele Hamann (07/100 m Lagen), Meggan Rusko (100 m Freistil), Linus Merten Simonides (50 m Schmetterling, 200 m Lagen), Niklas Alexander Hendel (02/200 m Lagen), Tom-Niklas Böttcher (05/ 50 m Kraulbeine, 50 m Brust), Jonas Franke (01), Christian Hendel (jeweils 100 m Brust), Max Pohland (100 m Freistil), Bronze: Giulia-Colleen Bössert (04), Guse (jeweils 200 m L), Friedrich (50 m Sch), Henze (50 und 100 m R), Rusko (100 m L), Stolzenbach (50 m B), Adrian Bruckhuisen, Pohland, Przemyslaw Dzyga (06/jeweils 50 m Sch), Böttcher, Caspar Neumann (03), Hendel (jeweils 100 m B, 100 m R), Simonides (100 m F)