Linke initiiert Umfrage

artikel-ansicht/dg/0/

Elstal (MOZ) Auf Initiative der Linkspartei in Wustermark haben die Anwohner der Garten- und Breiten Straße in Elstal in den vergangenen Tagen einen vierseitigen Umfragebogen erhalten. Warum? Sie sollen sich zu verschiedenen Vorhaben im Bereich der Eisenbahnersiedlung anonym äußern. Grund für die Umfrage sind geplante Straßenbaumaßnahmen, der geplante Bau von zwei Parkplätzen, Verdichtungspläne der Deutschen Wohnen, Halteverbotszonen und der Informationsfluss dazu zwischen Gemeindeverwaltung und Anwohnern.

artikel-ansicht/dg/0/1/1587155/

"Nur bruchstückhaft wurden wir Anwohner über die geplanten Maßnahmen informiert, von einigen wissen wir offiziell noch gar nichts", meint Alexandra Livet aus der Breiten Straße. Sie und Tobias Bank, der auch Gemeindevertreter in Wustermark ist, initiierten die Umfrage und bitten die Anwohner auf 25 Fragen zu antworten.

"Die Umfrage ist anonym und freiwillig und es geht uns darum herauszufinden, welche von den viele geplanten Maßnahmen von den Anwohnern wie bewertet werden", so Bank. "Es gab keine Anwohnerversammlung, keine Flyer, nichts. Viele Anwohner wollen wissen, ob sie schon für den Straßenbau sparen müssen oder ob es zukünftig genug Parkraum geben wird", betont Livet. Die Umfragebögen können laut den Initiatoren bis zum 16. Juli zurückgegeben werden. "Aus den Umfrageergebnissen wollen wir Vorschläge ableiten, die wir dann in den Ortsbeirat und die Gemeindevertretung tragen wollen", so Bank. Laut Livet fühlen sich die Anwohner "in vielerlei Hinsicht nicht mitgenommen".