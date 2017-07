artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Straßensperrung, Rückstau, Hubschraubergeknatter über der Stadt: Ein schwerer Auffahrunfall ereignete sich am Freitagvormittag gegen 9 Uhr in der Ernst-Thälmann-Straße. Ein Skodafahrer hatte verkehrsbedingt gehalten, als er nach rechts in die Rudolf-Breitscheid-Straße abbiegen, dort jedoch ein Pkw ausfahren wollte. Der Fahrer eines Mercedes-Transporters krachte aus Unachtsamkeit in den Skoda, wobei dessen Fahrer schwer verletzt wurde. Ein Rettungshubschrauber transportierte ihn in das Unfallkrankenhaus Berlin.