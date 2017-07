Pfropfen im Separator war schuld

artikel-ansicht/dg/0/

Am Freitag erreichte unsere Redaktion eine Mitteilung aus dem federführenden Landesumweltamt (LfU) zu den Ursachen der Havarie in der Petershagener Biogasanlage in der Nacht zum 1. Juli und zum weiteren Verfahrensverlauf. "Bei der Separation des Gärsubstrates bildete sich im Separator ein Pfropfen aus Gärsubstrat, woraus eine Verstopfung resultierte. Da das vorhandene Sicherheitssystem dies nicht erkannte, schaltete die Substratförderpumpe nicht ab. Innerhalb der Leitung baute sich ein Überdruck auf, der zu einem Leitungsbruch im Bereich des Separators führte", teilt das Landesumweltamt mit. Aus der Bruchstelle entwich über mehrere Stunden Gärsubstrat, welches über das Gelände der benachbarten Putenmast bis zum Wohnhaus an der Siedlungsstraße 15 floss.

Das Landesumweltamt sei am Montag von der unteren Wasserbehörde des Landkreises über die Havarie informiert worden und noch am gleichen Tag zur Inspektion vor Ort gewesen. Zugegen waren auch die Betriebsleiterin der Putenmastanlage und der Geschäftsführer der Betreibergesellschaft der Biogasanlage. Letzterer habe versichert, den ausgelaufenen Gärrest untersuchen zu lassen. Die Ergebnisse sollen nach etwa einer Woche vorliegen.

Am Donnerstag kontrollierte das LfU den Stand der Aufräumarbeiten. Nachdem auf dem Grundstück der Anwohner die verschmutzten Bereiche vollständig ausgebaggert waren, begann an dem Tag das Abbaggern der Verschmutzungen auf dem Gelände der Putenmastanlage.

An die Betreiberin der Biogasanlage sei inzwischen die Anordnung ergangen, dass die havarierte Separatoranlage bis zur Installation weiterer Sicherheitsabschalt- und -Melde-Einrichtungen nur unter Aufsicht betrieben werden darf, teilt das Landesumweltamt mit. Außerdem wurde eine sicherheitstechnische Prüfung für die komplette Biogasanlage angeordnet.

Der Sprecher des Umweltministeriums, Jens-Uwe Schade, räumte auf Nachfrage ein, dass das Landesumweltamt umgehend über den Vorfall hätte informieren sollen. Etwas anders sieht die Kreisverwaltung die Pflicht zur Information der Öffentlichkeit. Deren Sprecher Thomas Berendt erklärte, warum der Vorfall geheim gehalten wurde: "Die Havarie an der Biogasanlage in Petershagen war ein lokal klar begrenztes Ereignis, das von der freiwilligen Feuerwehr routiniert und professionell abgearbeitet wurde. Die zuständigen Stellen des Landkreises und des Landesamtes für Umwelt haben unmittelbar nach Kenntnisnahme gehandelt, Vor-Ort-Inspektionen durchgeführt und alle notwendigen Schritte veranlasst." Da keine Gefährdung der Bevölkerung bestanden habe und die unmittelbar betroffenen Anwohner des Ortes ohnehin Kenntnis von der Havarie und dem Einsatz der Feuerwehr hatten, habe nicht die Notwendigkeit einer Information bestanden, so Berendt. Allerdings könne man im Nachgang eines solchen Vorfall immer auch Lehren ziehen. Das betreffe auch die Frage, ob solche Anlagen unmittelbar neben Wohngebieten und auf einem Hügel sowie ohne Wall genehmigt werden dürfen. Aus Sicht der Polizei habe vor allem das Ordnungsamt und der Kreis die Informationspflicht für die Öffentlichkeit gehabt, erklärte Sprecherin Bärbel Cotte-Weiß.