Starkregen führt zu Baustopp

Eberswalde (MOZ) Der Abschluss der Arbeiten am Durchlassbau in der Brunnenstraße verzögert sich weiter. Zuletzt hatte es aus dem Landesbetrieb Straßenwesen geheißen, mit der Fertigstellung der Investition sei bis Ende Juli zu rechnen. Jetzt teilt die für Öffentlichkeitsarbeit zuständige Mitarbeiterin, Cornelia Mitschka, auf Anfrage mit, dass der avisierte Termin von der beauftragten Firma nicht mehr eingehalten werden könne.

"Ursache dafür sind die außergewöhnlich starken Regenfälle, deretwegen in der 25. Kalenderwoche auf der Baustelle nicht gearbeitet werden konnte", schreibt die Mitarbeiterin des Landesbetriebes weiter. Es seien allein Maßnahmen ausgeführt worden, die dazu beitrugen, dass die Verkehrssicherheit aufrechterhalten werden konnte. So sei zweimal der provisorische Fußweg ausgebessert worden", informiert Cornelia Mitschka.

Die Märkische Oderzeitung hatte sich im Auftrag des Anwohners Axel Hübner an den Landesbetrieb gewandt. Ihm war aufgefallen, dass auf der Baustelle bereits seit dem 26. Juni niemand mehr am Durchlass für das Königsfließ gearbeitet hat. Seine Nachfragen seien unbeantwortet geblieben. "Vielleicht können Sie ja die Ursache für den erneuten Baustopp herausbekommen", lautete seine Bitte an die Redaktion. Die Öffentlichkeitsarbeiterin des Landesbetriebes gibt die Einschätzung der beauftragten Baufirma weiter, dass sich die Verkehrsfreigabe an der Brunnenstraße um etwa anderthalb Wochen nach hinten verschieben werde. Dann wäre schon Mitte August erreicht.

Der Durchlassbau am Königsfließ ist reich an Pleiten, Pech und Pannen. Schon seit Mitte Mai vorigen Jahres ist die Brunnenstraße auf Höhe des Wald-Solar-Heims halbseitig gesperrt. Ursprünglich sollte der Verkehr bereits ab Ende August 2016 wieder ungehindert fließen, doch seither sind mehrere Fertigstellungstermine geplatzt und es hatte sogar einen Baustopp gegeben: Im März dieses Jahres musste der Bodenaustausch für den Durchlassbau abgebrochen werden, weil die Standsicherheit der benachbarten Wohnhäuser gefährdet schien. Der alternative Versuch, die Gründung des Fundaments für eine neue Stützwand mit Hilfe von Unterwasserbeton zu realisieren, war wegen der Instabilität des umgebenen Erdreichs ebenfalls fehlgeschlagen. Im Ergebnis zusätzlicher Baugrunduntersuchungen hatte sich der Landesbetrieb schließlich dazu durchgerungen, die Gründungsauflage aus einem Raster entstehen zu lassen, das aus mit Beton ausgefüllten Brunnenringen besteht. Dieser Weg wird seit Anfang Mai weiterverfolgt. Doch die Arbeiten bleiben offensichtlich schwierig.